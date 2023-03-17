Цену на сливочное масло удалось снизить финразведчикам и налоговикам в Атырау

Посредника привлекли к административной ответственности, а торговая сеть начала закупать товар у производителя.

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Работникам департаментов экономических расследований и государственных доходов удалось добиться снижения цен на сливочное масло в супермаркетах Атырауской области. Сотрудники ДЭР и ДГД ликвидировали излишнего посредника, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

В результате цена снижена почти на 40%.

«В рамках обеспечения стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары Агентством по финансовому мониторингу постоянно ведутся работы по ликвидации фактов излишнего посредничества.

Совместными усилиями Департамента АФМ и ДГД по Атырауской области в результате проведенного анализа через базу ЭСФ выявлен оптовый поставщик ТОО «АтырауПробСнаб», предоставляющий сливочное масло в два супермаркета региона с наценкой 82-104%.

В результате исполнительными органами должностное лицо ТОО «АтырауПробСнаб» привлечено к административной ответственности.

Торговая сеть перешла на закуп данного товара напрямую у производителя», - рассказали в пресс-службе АФМ.

Представители ведомства добавили, что работа по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары будет продолжена.