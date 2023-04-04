"Цены на дизтопливо для аграриев до завершения весенне-полевых работ не изменятся" – премьер

Правительство, Энергетика, Сельское хозяйство
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Кунапия Гульмира
корреспондент

По словам Смаилова, правительство совместно с акиматами регионов усилит меры контроля по доведению удешевленного топлива до сельхозпроизводителей.

Фото: Kazpravda.kz

Удешевленное дизельное топливо для аграриев выделяется в полном объеме, цены на него до завершения весенне-полевых работ останутся неизменными. Об этом по итогам заседания Правительства РК сообщил премьер-министр РК Алихан Смаилов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

По его словам, регионам страны выделено 413 тыс. тонн удешевленного дизтоплива, что на 13 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Утвержденный объем на весенне-полевые работы отгружается в приоритетном порядке.

«Могу заверить, что цены на дизельное топливо для аграриев до завершения весенне-полевых работ меняться не будут. С учетом расходов операторов средняя стоимость по республике составляет 204 тенге за литр. Это на 15-20% ниже нынешней цены на внутреннем рынке», - отметил он.

В то же время Правительство совместно с акиматами регионов усилит меры контроля по доведению удешевленного топлива до сельхозпроизводителей.

«Мы выделяем необходимые объемы удешевленного дизтоплива. Но некоторые операторы не до конца выполняют свои обязательства по доведению удешевленного дизтоплива до всех аграриев. Мы сейчас усилим мониторинг, проверим все факты и привлечем к ответственности недобросовестных операторов. В будущем мы с ними работать не будем», — заверил глава Правительства.

#цены #премьер-министр #дизтопливо #аграрии

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