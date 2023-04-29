Цены на газ повысят в Казахстане

Экономика, Энергетика
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Министерством энергетики Казахстана подготовило проект приказа об утверждении оптовых предельных цен товарного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан. Согласно документу, предельные оптовые цены повысятся в среднем на 15%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz

Вслед за оптовыми поднимутся и розничные цены.

«В настоящее время средняя розничная цена на товарный газ в Казахстане для населения составляет 22,06 тенге/м3.

При повышении предельных оптовых цен на товарный газ на 15% розничные цены для населения в Казахстане вырастут в зависимости от региона от 1,1 до 3,87 тенге /м3 (без учета НДС), средний рост составит порядка 2,7 тенге/м3 (без учета НДС)», – привели расчеты представители Минэнерго.

В ведомстве сообщают, что повышение предельных оптовых цен на товарный газ «обусловлено ростом себестоимости поставок товарного газа, снижением производства товарного газа с 33,1 млрд м3 в 2019 году до 27,8 млрд м3 в 2022 году и ростом потребления товарного газа на внутреннем рынке с 15 млрд м3 в 2019 году до 19,3 млрд м3 по итогам 2022 года».

«Проект приказа предусматривает установление предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке на период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2028 года с разбивкой по годам отдельно для каждой области, города республиканского значения, столицы, с учетом экономических и социальных условий газоснабжения регионов Республики Казахстан. В соответствии с законодательством РК повышение предельных оптовых цен не должно превышать 15% в течение одного календарного года», – сообщили в ведомстве.

Документ будет утвержден не позднее 15 мая.

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