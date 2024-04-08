Цены на какао – на историческом максимуме

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В конце марта цена на этот продукт поднималась до исторических максимумов, превысив отметку в 10 000 долларов за тонну. В целом за последний год цены на какао подскочили примерно на 231%.

Рост цен обусловлен тем, что урожай в западноафриканских странах, таких как Гана и Кот-д’Ивуар, оказался хуже, чем ожидалось. Это привело к сокращению поставок по всему миру.

В основном это связано с погодным феноменом Эль-Ниньо, который вызвал не по сезону обильные осадки в декабре прошлого года, в результате чего болезнь черных стручков нанесла большой ущерб урожаю. Старение деревьев также способствует снижению урожая, поскольку они более подвержены болезням. Кроме того, нелегальная добыча полезных ископаемых в регионах Западной Африки резко возросла из-за богатых месторождений металлов и минералов, что привело к массовой потере пахотных земель из-за вырубки лесов, а также к ухудшению качества водоемов.

Производители шоколадных кондитерских изделий уже предупреждают о росте цен на свою продукцию из-за подорожания какао-бобов.