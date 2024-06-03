Цены на кефир поднял производитель в трех южных регионах Казахстана

Экономика, Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

АЗРК поручили проанализировать обоснованность повышения цен

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На совещании в правительстве первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова представила недельную картину по ценам на продукты в стране, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Так, по её данным, за минувшую неделю 10 регионов ушли в минус (Абай, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Карагандинская, Актюбинская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Атырауская, Астана), 5 удержали нулевой рост цен (Восточно-Казахстанская, Алматинская, Костанайская, Жетісу, Алматы), еще 5 регионов зафиксировали рост на социальную группу продуктов на уровне 0,1-0,6% (Акмолинская, Мангистауская, Западно-Казахстанская, Ұлытау, Шымкент).

За неделю снизились цены на капусту (-7,2%), гречневую крупу (-1,7%), рис (-0,1%), подсолнечное масло (-0,5%), мясо кур (-0,2%), молоко 2,5% жирности (-0,2%), куриные яйца категории С1 (-0,6%). Вместе с тем отмечается рост цен на картофель, морковь и лук. В трех южных регионах Казахстана зафиксирован рост цен на кефир совокупно на 0,3%.

По данным Минторговли, цены на кисломолочную продукцию поднял местный крупный производитель. Серик Жумангарин поручил АЗРК провести анализ на этом рынке на предмет обоснованности повышения.  

За май 2024 года цены на продовольственные товары, куда входят 19 видов социальных продуктов питания, снизились на 0,2%. В целом дефляция на продтовары отмечается впервые за последние 4 года.

Также на совещании обсудили проект индикативных цен на овощи на июнь этого года. Для исключения возможности завышения цен непродуктивными посредниками Серик Жумангарин поручил Минторговли совместно с АЗРК рассчитать экономически обоснованную рентабельность цен и определить справедливые индикативные цены на овощи в завершение весеннего межсезонья.

#цены #продукты #овощи #Правительство #кефир

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