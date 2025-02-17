Цены на кофе снова обновили исторический рекорд

Фото: terra-coffee.ru

Цены на кофе побили рекорд с начала года. В среднем фунт стоил 310 долларов. Это почти на 80 % больше, чем в январе 2024 года, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

К росту цен привёл неурожай в крупнейших странах-производителях кофе из-за неблагоприятных погодных условий.

Так, Бразилия столкнулась с самой сильной засухой за последние 70 лет, а Вьетнам пережил тайфун «Яги», который принёс экстремальные осадки и наводнения.

В этом году в этих странах прогнозируют спад урожая, что и дальше будет поддерживать высокие цены на продукт.