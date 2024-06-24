Цены на социальные продукты питания снижаются в РК

Ситуацию с ценами на социально значимые продукты питания за неделю обсудили в субботу, 22 июня, на совещании в правительстве под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Тенденция снижения цен на группу из 10 товаров продолжается: гречневая крупа – 0,9%, подсолнечное масло – 0,5%, капуста – 0,4%, говядина, соль и сахар – 0,3%, рис – 0,2%, рожки, творог и мука – 0,1%.

Как отметила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова, цены снизились в 8 областях, из которых наиболее значительно – в Ұлытау (0,8%), Актюбинской (0,6%) и Атырауской (0,5%). В целом за неделю снижение среднего индекса цен на социальные продукты питания составило 0,1%. Такой показатель фиксируется четвертую неделю подряд. За месяц динамика составила 0,3%.

Вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков озвучил ход контрактации раннего урожая в регионах. Три мегаполиса – Астана, Алматы, Шымкент – уже начали заключать прямые контракты с сельхозпроизводителями из семи регионов страны для поставок овощей по стабильным ценам в межсезонье.

«Астана уже заключила форвардные контракты на 15 тыс. тонн овощей: картофеля, лука, капусты, моркови. Шымкент – на 7,5 тыс. тонн, Алматы – на 16 тыс. тонн. Поставки планируются на июнь-июль, сентябрь-апрель. Также будут заключаться дополнительные форвардные договоры на поставку осеннего урожая», — проинформировал вице-министр.

Ербол Тасжуреков также отметил, что регионам необходимо соблюдать сроки и условия финансирования, обозначенные правилами реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продтовары, в том числе требование по направлению 70% финансирования сельхозтоваропроизводителям и перерабатывающим предприятиям.