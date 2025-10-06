Цены на золото побили исторический максимум

Экономика,США
104
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Стоимость драгметалла продолжила рост на фоне шатдауна в США и приближаются к $ 4 000 за унцию. Стоимость декабрьского фьючерса на Нью-Йоркской товарной бирже достигала $ 3 949,3, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум, приблизившись к отметке $ 3 950 за тройскую унцию, следует из данных Нью-Йоркской товарной биржи (COMEX).

Цена на золото после открытия торгов выросла более чем на 1% и на пике составила $ 3 949,3 за унцию. Затем стоимость слегка снизилась и остается в диапазоне $ 3 943–3 948.

Стоимость золота в этом году выросла почти на 50%, отмечает Bloomberg. Одним из факторов стал всплеск экономической и геополитической неопределенности после возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Предыдущий рекорд цена золота обновила после приостановки работы правительства США (шатдаун) 1 октября на фоне разногласий в конгрессе по поводу бюджета.

Директор Национального экономического совета США Кевин Хассетт заявил, что если Трамп решит, что переговоры о прекращении шатдауна никуда не ведут, последуют массовые увольнения госслужащих. По его словам, шатдаун может привести к «потерям в $15 млрд в неделю, которые, по оценкам Совета экономических консультантов, нанесут ущерб ВВП в случае остановки экономики». 

 

#США #рекорд #золото #цена #драгметалл

