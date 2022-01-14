Цены в «заморозке»

Морковь и куриные яйца заметно подешевели в Шымкенте и Туркестанской области, цены на остальные продукты питания зафиксированы.

Взять под контроль цены на продукты питания и не допус­тить их необоснованного роста поручил Глава государства Касым-Жомарт Токаев. В Шымкенте на стабилизацию стоимости продовольствия и товаров первой необходимости направили около 5,5 млрд тенге. Местные органы исполнительной власти в ближайшее время планируют выделить еще 2 млрд тенге.

– Нам удалось удержать цены на продукты местных производителей благодаря «оборотной схеме», – прокомментировал ситуацию заместитель акима Шымкента Айбек Саттибаев. – Мы выделили определенные средства нашим товаропроизводителям под чисто символические 0,1%, и, как результат, к примеру, прак­тически вдвое удалось снизить стоимость яиц – одного из самых ходовых продуктов питания в зимнее время. Дешевле стали и другие продукты питания, пусть и не так заметно.

В конце декабря килограмм говядины в Шымкенте стоил

2 200 тенге, сейчас – 2 190. Примерно на столько же подешевели сливочное масло, картофель и морковь. Важно даже не это, а то, что цены не растут. Удержать их, зафиксировать – сейчас и есть главная задача для местных исполнительных органов.

Заместитель руководителя управления сельского хозяйства акимата Шымкента Абунасыр Жанбатыров пояснил, что льготный займ выделен не только местным производителям продуктов питания, но и крупным торговым сетям. Популярные супермаркеты получают бюджетные деньги в виде льготных займов. Даются они на заключение контрактов и закуп продуктов из специального списка так называемых социально значимых товаров.

Торговые сети взяли на себя обязательства снизить и зафиксировать цены на 19 наименований продуктов первой необходимости. Это – картофель, морковь, сливочное и растительное масло, мука, крупы и макароны. Цена на продукты из этого списка вывешена непосредственно на входе в торговый зал всех магазинов, относящихся к этим трем торговым сетям, позволяя горожанам сравнить их с реальной стоимостью.

Житель Шымкента Жанболат Ералиев приехал в один из таких магазинов и вслух удивляется цене на куриное яйцо, заодно даже переживая: нет ли тут какого подвоха? Поэтому покупатель так тщательно изучает этикетку на упаковке.

– Нет, все в порядке, свежий продукт, – заключает Жанболат Ералиев, отправляя в тележку три десятка яиц. – Надо же, это намного дешевле, чем я покупал перед Новым годом. Тогда брал по 1 800, сейчас – 900 тенге. И это за три десятка отборных яиц первой категории! Уже и не припомню, когда такая цена была в магазине рядом с домом.

Мавлюда Искакова тоже удивляется столь низкой цене на ходовой товар. Говорит, что когда соседка рассказала, отнеслась с недоверием: откуда такой цене взяться? Теперь вот сама убедилась. Одно плохо – ехать пришлось в этот магазин через полгорода.

– В газетах написали и по телевидению сообщили, что купить дешевые продукты можно в сети трех супермаркетов, – говорит Мавлюда Искакова. – В магазине, что рядом с моим домом, куриное яйцо продают даже чуть дороже, чем 1 700 тенге за три десятка, такой, как здесь, цены нет и в помине. Конечно, неудобно ехать так далеко, но яичница в меню каж­дой семьи чуть ли не ежедневно, потому как стоимость мяса хоть и зафиксировали, а все равно для пенсионеров и многодетных это очень дорого. Сейчас вот узнала, что говядину можно купить по цене 2 150 тенге за кило и в торговых точках крестьянского хозяйства «Байтерек-агро», поеду, гляну. А вот на овощи у нас цены приемлемые, чего не скажешь про фрукты.

По информации Абунасыра Жанбатырова, СПК «Шымкент» заключил договоры на получение оборотного займа с пятью товаропроизводителями. Два из них имеют свои откормочные площадки и поставляют говядину без посредников. Еще два снабжают по такой же схеме город овощами, а птицефабрика обеспечивает мясом курицы и яйцами.

При этом товаропроизводители могут менять цены только раз в год, фиксируя их непосредственно при заключении договора между СПК «Шымкент» и предпринимателем о получении «оборотного займа». Торговые сети могут пересматривать цены ежеквартально, но есть определенные ограничения.

– В соответствии с Законом «О регулировании торговой деятельности» на социально значимые продовольственные товары устанавливается размер отпускной цены производителя или предельной торговой надбавки, не превышающей 15% от закупочной цены оптового поставщика, – уточняет Абунасыр Жанбатыров. – За необоснованное повышение предельных цен на продукты торговые сети, получившие льготные кредиты, ждут штрафы. При увеличении размера торговой надбавки в первый раз предприниматель получит предупреждение. Действие, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, уже подпадает под наложение административного штрафа. Его размер для субъектов малого предпринимательства определен в размере 10, а для субъектов среднего предпринимательства – в размере 75, для субъектов крупного предпринимательства – в размере 300 МРП.

Шымкентцев призывают внимательно изучать ценники, прежде чем сделать покупку, и обо всех фактах завышения цен сообщать по специально озвученным телефонам. А также приглашают на специальные продовольственные ярмарки, которые проводятся еженедельно – по средам, субботам и воскресеньям – в четырех местах города. Там можно купить товары по ценам на 10–15% ниже рыночных. Правда, во время действия режима ЧП ярмарки проводиться не будут.

Зафиксированы цены и на горючее. На территории Шымкента расположено около 300 автозаправочных станций. И в соответствии с поручением Главы государства ведется ежедневный мониторинг сетей АЗС.

Для Шымкента средняя цена бензина марки АИ-92 составляет 177 тенге за литр, марки АИ-95 – 210 тенге, марки АИ-96 – 205 тенге, марки АИ-98 – 227 тенге, дизельного топлива – 227 тенге и сжиженного газа – 60 тенге.

В городском акимате нам сообщили, что, согласно мониторингу от 10 января, на территории города дефицита горюче-смазочных материалов нет.

В Туркестанской области также взяли под постоянный контроль цены на социально значимые товары. В пресс-службе обл­акимата сообщили, что на начало января 2022 года индекс цен на социально значимые продовольственные товары в Туркестане снизился на 0,4%.

Пошли на убыль цены на яйца и морковь, а по остальным позициям остались без изменений. При этом дефицита продуктов питания нет.

Для регулирования цен на социально значимые продовольственные товары в рамках «оборотной схемы» товаропроизводителям выделено из бюджета области в общей сложности 640 млн тенге. В результате ТОО «Magnum Cash & Carry», ТОО «Али Сауда», ТОО «Ғажайып-П», ТОО «Сайрам сүт» и торговые точки реализуют товары по ценам ниже рыночных на 10–15%. Кроме того, торговой сетью «Magnum Сash & Carry» принят акт антимонопольного комплаенса о снижении торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары с 15 до 10%.

В Туркестане сформирован запас по 19 видам социально значимых продовольственных товаров на не менее чем полтора месяца. В других городах и районах региона тоже есть запасы не в меньшем объеме.