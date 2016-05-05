Статьи
Тщательно продуманное решение
Нагашибай БАРЛЫБАЕВ, глава КХ «Аркалык», Северо-Казахстанская область
Не могу назвать на постсоветском пространстве страны, где государство оказывало бы агропромышленному комплексу столь мощную поддержку, как наше. Важнейшим шагом в реализации этой стратегии дальнейшего развития отрасли считаю предоставление гражданам Казахстана права оформлять земли сельскохозяйственного назначения в частную собственность. Это тщательно взвешенное решение, вынесенное с учетом мнения людей, непосредственно занятых в полеводстве и животноводстве, в перерабатывающей сельхозпродукцию отрасли. И полностью соответствующее нашим интересам.
Мы имеем надежную законодательную гарантию, что земля, веками сберегавшаяся нашими предками, никогда не попадет в руки иностранцев: необходимые для осуществления предпринимательской деятельности участки они могут получить только на условиях ограниченной по времени аренды и только в рамках установленного по площади предела. Отечественный же сельхозтоваропроизводитель, намеревающийся продолжать дело, которое передаст детям и внукам, ни в чем не видит для себя ущерба. Выкупить арендуемый участок при десятилетней рассрочке для умелого хозяйственника отнюдь не накладно. При том он, получив весомый экономический актив, обретает куда большую свободу действий, а также возможность развернуть строительство сельскохозяйственных объектов и соответствующей направлению деятельности инфраструктуры, какой раньше не имел.

Важно, что в случаях нерационального использования земель предусмотрены действенные меры административного воздействия на нерадивого или ищущего лазейки хозяина, вплоть до принудительного изъятия земель. В связи с этим, думаю, стоит повести отдельный разговор. Вместо пустопорожних опасений по поводу иностранцев нам лучше задуматься над совершенствованием механизма определения эффективности использования земель, чтобы исключить элементы случайности, субъективизма. Четкие критерии не должны допускать двояких толкований (все-таки сельскохозяйственное производство подвержено множеству факторов риска, не всегда зависящих от человека). Также нам надо активно учиться друг у друга, творчески перенимать лучший зарубежный опыт. И при том постоянно искать новые направления, лучшие пути выхода на рыночное пространство.

Так, в крестьянском хозяйстве «Аркалык», главой которого я являюсь, мы сделали ставку на круг­логодичное производство кумыса в промышленных масштабах. Дело хлопотное, но истекшие с начала осуществления проекта шесть лет показали, что направление оказалось действительно перспективным. Я обеспечиваю постоянной работой не менее семи сотен человек. Продукция КХ реа­лизуется в Петропавловске

(35–40 тыс. литров в год), Кокшетау, Астане. Сейчас выходим на внешний рынок. Буквально вчера я вернулся из Омска, где на саммите российские и казахстанские сельхозтоваропроизводители обменивались опытом, налаживали пути увеличения товарооборота. Предложением от «Аркалыка» соседи весьма заинтересовались, мне удалось заключить выгодные соглашения. А в течение года думаю довести поставки кумыса в Омск до объемов, предполагающих двукратное наращивание мощности нашего производства.

Популярное

Все
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Все мы родом из детства
А что дальше? Эксперты обсудили будущее Казахстана после референдума
День рождения Пушкина отметили в Казахстане
Спасатели фактически не контролируют работу лифтов в Казахстане
Что делать, чтобы весной в Алматы вместе со снегом не сходил и асфальт
Первый в этом году случай опаснейшего заболевания зарегистрирован в Кызылординской области
Знать и помнить – наш долг
Туркестан как образец согласия и единства
Где зимовать бегемоту?
Референдум запустил процесс формирования политической нации в Казахстане
Бюджетный день сурка
В Смирново – новоселье
Лето, ах, лето…
Я тоже хочу быть солдатом…
В густонаселенном Южном Казахстане не хватает школ, несмотря на их массовое строительство
Сообщение ЦИК
Храбрый поступок
Процесс пошел!
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Элитные и обычные школы в Казахстане: проблемный вопрос озвучил сенатор
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
ООН сменила международное название Турции
Лобовое столкновение по вине пьяного водителя попало на видео в Актюбинской области
Джонни Депп выиграл суд против Эмбер Херд
Карагандинец разбил 9 машин соседей и убил свою мать
Казахстанской науке нужно признать свои ошибки и двигаться вперед
Казахстан подтвердил готовность к тесному практическому взаимодействию с ОБСЕ
В чем заключается значимость предстоящего референдума для казахстанцев, объяснил эксперт
Агитация Шрёдингера: чем живут соцсети в преддверии референдума в Казахстане
Что будет, если Китай продаст весь долг США, объяснил эксперт
Казахстан стоит на пороге качественно нового этапа своей истории – Бакытжан Темирболат
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Священные атрибуты независимости: государственным символам Казахстана 30 лет
Грани развития Алматы
Как возрождается шахтерский городок по имени Абай
Как формировалась государственная символика Казахстана
Поправки в Конституцию РК прокомментировал эксперт из Хорватии
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию

Читайте также

Статьи
Бюджетный день сурка
Статьи
Знать и помнить – наш долг
Статьи
Где зимовать бегемоту?
Статьи
Туркестан как образец согласия и единства

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]