Статьи Тщательно продуманное решение Нагашибай БАРЛЫБАЕВ, глава КХ «Аркалык», Северо-Казахстанская область

Не могу назвать на постсоветском пространстве страны, где государство оказывало бы агропромышленному комплексу столь мощную поддержку, как наше. Важнейшим шагом в реализации этой стратегии дальнейшего развития отрасли считаю предоставление гражданам Казахстана права оформлять земли сельскохозяйственного назначения в частную собственность. Это тщательно взвешенное решение, вынесенное с учетом мнения людей, непосредственно занятых в полеводстве и животноводстве, в перерабатывающей сельхозпродукцию отрасли. И полностью соответствующее нашим интересам.

Мы имеем надежную законодательную гарантию, что земля, веками сберегавшаяся нашими предками, никогда не попадет в руки иностранцев: необходимые для осуществления предпринимательской деятельности участки они могут получить только на условиях ограниченной по времени аренды и только в рамках установленного по площади предела. Отечественный же сельхозтоваропроизводитель, намеревающийся продолжать дело, которое передаст детям и внукам, ни в чем не видит для себя ущерба. Выкупить арендуемый участок при десятилетней рассрочке для умелого хозяйственника отнюдь не накладно. При том он, получив весомый экономический актив, обретает куда большую свободу действий, а также возможность развернуть строительство сельскохозяйственных объектов и соответствующей направлению деятельности инфраструктуры, какой раньше не имел.



Важно, что в случаях нерационального использования земель предусмотрены действенные меры административного воздействия на нерадивого или ищущего лазейки хозяина, вплоть до принудительного изъятия земель. В связи с этим, думаю, стоит повести отдельный разговор. Вместо пустопорожних опасений по поводу иностранцев нам лучше задуматься над совершенствованием механизма определения эффективности использования земель, чтобы исключить элементы случайности, субъективизма. Четкие критерии не должны допускать двояких толкований (все-таки сельскохозяйственное производство подвержено множеству факторов риска, не всегда зависящих от человека). Также нам надо активно учиться друг у друга, творчески перенимать лучший зарубежный опыт. И при том постоянно искать новые направления, лучшие пути выхода на рыночное пространство.



Так, в крестьянском хозяйстве «Аркалык», главой которого я являюсь, мы сделали ставку на круг­логодичное производство кумыса в промышленных масштабах. Дело хлопотное, но истекшие с начала осуществления проекта шесть лет показали, что направление оказалось действительно перспективным. Я обеспечиваю постоянной работой не менее семи сотен человек. Продукция КХ реа­лизуется в Петропавловске



(35–40 тыс. литров в год), Кокшетау, Астане. Сейчас выходим на внешний рынок. Буквально вчера я вернулся из Омска, где на саммите российские и казахстанские сельхозтоваропроизводители обменивались опытом, налаживали пути увеличения товарооборота. Предложением от «Аркалыка» соседи весьма заинтересовались, мне удалось заключить выгодные соглашения. А в течение года думаю довести поставки кумыса в Омск до объемов, предполагающих двукратное наращивание мощности нашего производства.

