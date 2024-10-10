Цифровая грамотность - ключ к успешной навигации в современном мире

Новый учебник «Цифровая грамотность» для 3 класса, созданный издательством «Атамұра» по новой программе, – это уникальный проводник в мир современных цифровых технологий и образования!

Изучение цифровой грамотности повышает интерес к науке и технике, учит применять полученные теоретические знания на практике, развивает наблюдательность, мышление, сообразительность и креативность. Учебник, составленный на основе казахстанского компонента, способствует развитию навыков общения и коллективной работы, так как ученики работают в командах, обсуждают идеи и совместно решают задачи.

Быстрой ориентации в мире современных технологий способствует изучение робототехники, которая не только делает обучение более увлекательным, но и готовит детей к жизни в высокотехнологичном обществе, развивая у них необходимые для этого навыки и компетенции.

В разделе учебника «Робототехника» ученики учатся программировать робота-художника. При изучении этой темы они проходят путь от простого к сложному: участвуют в разработке проекта (записывают идею, цель и задачи, применяя текстовый процессор Microsoft Word), вносят свой вклад в его реализацию (собирают робота, используя LEGO Mindstorms Education EV3), тестируют готовый результат при финальной сборке всех деталей, пишут программу для робота в приложении EV3 Classroom, проверяют, как он работает, и исправляют ошибки.

Ключевые особенности учебника:

– открывает перед учениками удивительные возможности цифрового мира;

– развивает базовые навыки работы с компьютером, программирования;

– прививает ценные жизненные качества: критическое мышление, умение решать проблемы, креативность, способность работать в коллективе и коммуницировать;

– предполагает использовать проекты для развития мышления и познавательного интереса;

– формирует функциональную грамотность;

– имеет практическую направленность. Ученики выполняют интерактивные задания и творческие проекты (программирование в среде Scratch, робототехника), используют ресурсы сети Интернет, устанавливают и используют мессенджер, создают мультфильмы, простые компьютерные игры, презентации. Это помогает получить навыки программирования, развить логическое мышление и творческие способности.

Применение учебника «Цифровая грамотность» позволит учащимся подготовиться к международным исследованиям PISA, которые не просто проверяют компьютерные навыки, а оценивают способности учащихся учиться и преуспевать в цифровой среде.

Новый учебник «Цифровая грамотность» издательства «Атамұра» – это ключ к успешному будущему в эпоху стремительного технологического развития.

Яркий, динамичный и невероятно познавательный, он станет незаменимым помощником в освоении цифровых навыков для каждого ученика.