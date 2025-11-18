Согласно анализу широкополосного интернета, проведенного компанией Ericsson по сети Kcell в Казахстане, за последние 12 месяцев объём мобильного интернет-трафика увеличился на 56%, а среднее потребление данных на одного смартфон-пользователя выросло на 24%.

Рост связан с активным распространением видео, онлайн-игр, стриминговых сервисов и других форм «тяжёлого» контента. Казахстан вступает в фазу ускоренной цифровизации — и именно телеком-инфраструктура становится её фундаментом.

Партнёрство для цифрового будущего

В этом контексте стоит отметить, что в 2023 году Kcell выбрал Ericsson своим технологическим партнёром для построения сети 5G. По оценке Ericsson, при переходе на каждое новое поколение связи (3G, 4G, 5G) объём трафика на абонента стабильно увеличивается примерно на 50%, что требует от операторов не только поддерживать текущую нагрузку, но и опережать темпы роста.

С начала 2025 года Kcell реализует одну из самых масштабных программ модернизации в отрасли: построено и обновлено свыше 1500 базовых станций, из них более 500 — с поддержкой 5G.

Когда 5G становится частью повседневности

Согласно данным Ericsson, проникновение 5G-устройств в сети Kcell выросло с 25% в июне 2024 года до 33% в апреле 2025-го, что эквивалентно плюс 550 тысяч пользователей. Хотя владельцы 5G-смартфонов пока проводят в сети пятого поколения лишь 10–12% времени, на них уже приходится 22% всего интернет-трафика. Это наглядно демонстрирует, как быстро меняется структура цифрового потребления.

Лидерство на рынке

Сеть Kcell демонстрирует высокие показатели производительности в трёх крупнейших городах Казахстана, где средняя скорость 5G достигла примерно 140 Мбит/с. А средняя скорость 5G по стране составляет порядка 100 Мбит/с. В некоторых областных центрах, например, Конаеве, Кызылорде и Талдыкоргане, показатель скорости достигла 267 Мбит/с. Этого удалось добиться благодаря двум ключевым факторам:

• ускоренные темпы строительства — в ряде городов оператор уже выполнил планы не только на 2025, но и на 2026 год;

• инвестиции — за два года в развитие сети вложено более 255 млрд тенге.

«Последний Speedtest Global Index показывает, что Казахстан поднялся в мировом рейтинге: наша средняя скорость мобильного интернета уже выше, чем у ряда развитых стран. Это показывает, что модернизация сети движется в нужном направлении и что распространение 5G постепенно улучшает доступность высоких скоростей для пользователей по всей стране», — отметил Аскар Жамбакин, председатель правления АО «Kcell».

Энергоэффективные сети — устойчивый рост

Модернизация касается не только скорости, но и энергоэффективности. По данным Ericsson, обновлённые базовые станции Kcell стали в среднем в 3,5 раза эффективнее по передаче данных, а их энергопотребление снизилось на 15%.

К концу 2025 года 95% базовых блоков и 85% радиомодулей будут работать на оборудовании Ericsson Radio System. Несмотря на то что установка 5G увеличивает общие затраты энергии на площадку, эффективность передачи данных на гигабайт возрастает в 6,6 раза.

Для пользователей это означает стабильный интернет даже в местах с высокой нагрузкой — торговых центрах, аэропортах, стадионах. Для улучшения качества покрытия в помещениях оператор внедряет Ericsson Radio Dot System, обеспечивающую оптимальное соотношение между качеством и стоимостью владения.

«Kcell — один из технологических лидеров региона. Мы видим, насколько быстро развивается его сеть и как активно пользователи осваивают 5G. Это пример того, как оператор и технологический партнёр вместе могут опережать ожидания рынка», — отметил Глава Ericsson в Центральной Азии, Монголии и Азербайджане Айдын Абжанбеков.

Казахстан в числе лидеров по внедрению 5G

Благодаря ускоренной модернизации Казахстан входит в число стран с наиболее динамичным развитием 5G-сетей. Скорость мобильного интернета в стране уже сопоставима, а местами и превышает показатели ведущих мировых мегаполисов.