Новый IT-центр оснащен современным оборудованием, компьютерными классами и зонами для проектной работы. Здесь будут обучать программированию, робототехнике, веб-разработке и базам данных. В перспективе – запуск акселерационных программ и сотрудничество с вузами и IT-компаниями. В ближайшее время аналогичные центры откроются и в других районах региона. Это позволит сельской молодежи не только получить востребованные профессии, но и реализовывать собственные стартапы, способствуя развитию цифровой экономики области. Райцентр Сергеевка показывает, что инновации могут рождаться не только в столице – будущее создается там, где есть желание и возможности учиться новому.