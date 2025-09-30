Цифровые технологии в судебной практике
В недавнем Послании Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость активной борьбы с киберпреступностью, включая кибермошенничество, а также важность повышения компетентности государственных органов, осуществляющих расследования в этой сфере. Как рассказал на брифинге директор Центра судебных экспертиз Министерства юстиции Бакытжан Байтилесов, на сегодня разрабатываются новые методические проекты, охватывающие, например, вопросы оборота и финансовых потоков цифровых активов. Данные инициативы имеют принципиальное значение для формирования единого научно обоснованного подхода к расследованию экономических преступлений в условиях цифровизации.