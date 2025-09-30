– Центр судебных экспертиз внедряет цифровые технологии в судебную медицинскую практику. Например, в Атырау пилотируем проект по виртуальной аутопсии, в рамках которого проведено сравнительное исследование, где традиционное вскрытие было сопоставлено с компьютерной томографией. Полученные результаты показали полное совпадение экспертных заключений по ряду случаев смерти. Такой результат имеет принципиальное значение. Он демонстрирует, что компьютерная томография может применяться не только как вспомогательный, но и как альтернативный метод судебно-медицинских исследований, – сказал Бакытжан Байтилесов.

Виртуальная аутопсия обеспечивает анализ с минимальным вмешательством, сохраняя объек­тивность и достоверность выводов. Это, как добавил спикер, особенно важно в тех случаях, когда проведение традиционного вскрытия затруднено или вызывает социальную чувствительность. Работа по пилотному проекту продолжается. В случае положительного исхода и закупа соответствующего оборудования представители центра планируют масштабировать его по всей республике.

Центр судебной экспертизы выполняет задачи Комплексного плана по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков в РК на 2023–2025 годы. Одно из главных направлений – оснащение лабораторий современным оборудованием для обнаружения и изучения новых синтетических наркотиков.

– Приборы нового поколения – газовые и жидкостные хроматографы, масс-спектрометры, закуп которых запланирован на октябрь-ноябрь, позволят экспертам обнаруживать следовые количества наркотиков, точно определять их химичес­кую структуру и своевременно выявлять новые синтетические наркотики, часто появляющиеся на нелегальном рынке, – пояс­нил глава Центра судебной экс­пертизы.