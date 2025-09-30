Цифровые технологии в судебной практике

Закон и Порядок
Категория логотип
111
Насихат Оркушпаева
старший корреспондент отдела общества

В недавнем Послании Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчерк­нул необходимость активной борьбы с киберпреступностью, включая кибермошенничество, а также важность повышения компетент­ности государственных органов, осуществляющих расследования в этой сфере. Как рассказал на брифинге директор Центра судебных экспертиз Министерства юстиции Бакытжан Байтилесов, на сегодня разрабатываются новые методические проекты, охватывающие, например, вопросы оборота и финансовых потоков цифровых активов. Данные инициативы имеют принципиальное значение для формирования единого научно обоснованного подхода к расследованию экономических преступлений в условиях цифровизации.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

– Центр судебных экспертиз внедряет цифровые технологии в судебную медицинскую практику. Например, в Атырау пилотируем проект по виртуальной аутопсии, в рамках которого проведено сравнительное исследование, где традиционное вскрытие было сопоставлено с компьютерной томографией. Полученные результаты показали полное совпадение экспертных заключений по ряду случаев смерти. Такой результат имеет принципиальное значение. Он демонстрирует, что компьютерная томография может применяться не только как вспомогательный, но и как альтернативный метод судебно-медицинских исследований, – сказал Бакытжан Байтилесов.

Виртуальная аутопсия обеспечивает анализ с минимальным вмешательством, сохраняя объек­тивность и достоверность выводов. Это, как добавил спикер, особенно важно в тех случаях, когда проведение традиционного вскрытия затруднено или вызывает социальную чувствительность. Работа по пилотному проекту продолжается. В случае положительного исхода и закупа соответствующего оборудования представители центра планируют масштабировать его по всей республике.

Центр судебной экспертизы выполняет задачи Комплексного плана по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков в РК на 2023–2025 годы. Одно из главных направлений – оснащение лабораторий современным оборудованием для обнаружения и изучения новых синтетических наркотиков.

– Приборы нового поколения – газовые и жидкостные хроматографы, масс-спектрометры, закуп которых запланирован на октябрь-ноябрь, позволят экспертам обнаруживать следовые количества наркотиков, точно определять их химичес­кую структуру и своевременно выявлять новые синтетические наркотики, часто появляющиеся на нелегальном рынке, – пояс­нил глава Центра судебной экс­пертизы.

#технологии #брифинг #судебная медицина

Популярное

Все
Новая эра в истории казахского языка
TurkicSkills: чемпионат профмастерства
В Шымкенте прошли учения по охране стратегических объектов
Гидроресурсы по гарантии
Вместо свалки – детская площадка
Морской контейнер превратили в парк
Цифровые технологии в судебной практике
Студенты провели субботник в Каркаралинском национальном парке
Подготовка кадров – инвестиции в будущее
Распоряжение Главы государства о назначении
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Закон Республики Казахстан
Распоряжение Главы государства о назначении
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Неделя благоустройства территорий
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Должникам теперь не скрыться
Какие участки дорог перекроют в Астане
Супертайфун «Рагаса» идет на Вьетнам
Сел за решетку на всю жизнь
Казахстан играет ключевую роль в качестве логистического хаба – Глава государства
Президент высказался о восстановлении надежной архитектуры безопасности в мире
Касым-Жомарт Токаев выступил на Генеральной Ассамблее ООН
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Лучших операторов беспилотников определили в Жамбылской области
В алматинском акимате придумали способ повысить вдвое зарплату дворникам
Цифровизация и ИИ стали национальным приоритетом в Казахстане - Глава государства
Касым-Жомарт Токаев обозначил экономические приоритеты Казахстана
Первая в Центральной Азии Академия ФИФА
Холода сменят тепло в Казахстане
Дорога должна быть безопасной
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Павлодарской области
Изменились школьные меню
Отопительный сезон не за горами
Судьба журналиста
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки

Читайте также

Вождение требует дисциплины
С общей тарелки и одной ложкой?..
Когда на кону – юная жизнь
Жажда легкой наживы к добру не приводит

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]