ЦИК РК – 30 лет: история выборов – история страны

В мероприятии участвовали представители центральных избирательных органов 16 стран и 6 международных организаций, в числе которых Всемирная ассоциация избирательных органов, ОБСЕ, Исполком СНГ, Межпарламентский союз, Организация тюркских государств, Совет МПА СНГ, а также руководители гос­органов, депутаты Парламента РК, члены Экспертного совета при ЦИК РК, Рабочей группы по обеспечению избирательных прав лиц с инвалидностью, территориальных избирательных комиссий, представители политических партий, научных, образовательных, общественных организаций, масс-медиа.

Приветствие участникам конференции направил Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Его на открытии мероприятия зачитал советник Президента Ернар Баспаев.

Президент РК отметил, что за годы независимости избирательные органы страны прошли большой путь эволюционного развития, внеся значительный вклад в формирование ключевых институтов государственной власти. Все это время они сохраняют приверженность высоким мировым стандартам в области избирательного права, поддерживают продуктивное сотрудничество с международными партнерами, выстраивают открытый диалог с обществом. Так, например, исходя из передового зарубежного опыта приняты меры по профессионализации территориальных комиссий, оформлению статуса и улучшению условий работы их членов.

«В условиях всесторонних реформ Казахстан нацелен на постоянное совершенствование выборного законодательства. Этот сложный и многогранный процесс, безусловно, требует тесного взаимодействия с экс­пертным сообществом», – акцентировал Глава государства.

Также приветственные письма участникам мероприятия направили председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев и председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов.

Обращаясь к участникам конференции, глава делегации Исполнительного комитета СНГ – первый заместитель Генерального секретаря СНГ Леонид Анфимов отметил, что в Казах­стане сформирована отвечающая международным нормам избирательная система, которая предоставляет каждому гражданину страны право выразить свою волю, избирать и быть избранным, участвуя таким образом в управлении государством.

– Центральная избирательная комиссия Казахстана стала поистине одним из флагманов в выборной деятельности на пространстве Содружества Независимых Государств, – подчеркнул он.

Почетный президент Межпарламентского союза Дуарте Пашеко подчеркнул, что конституционная реформа Главы государства Касым-Жомарта Токаева, поддержанная народом на референдуме 2022 года, является подтверждением того, что в стране усиливается заинтересованность в демократических принципах и совершенствуется избирательная система.

В ходе конференции были продемонстрированы видеопозд­равления от генерального секретаря Всемирной ассоциации избирательных органов Ин-сик Джанга, генерального секретаря Организации тюркских государств Кубанычбека Омуралиева и генерального секретаря Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрия Кобицкого.

Большой интерес вызвала выставка об истории выборов, охватывающая все периоды развития избирательной системы Казахстана за последние 30 лет. Материалы экспозиции, представленной в ходе конференции, отражали ключевые элементы конституционной реформы, обновления выборного законодательства, а также акцентировали внимание на стратегических основах дальнейшего развития ЦИК РК.

В рамках конференции председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров подписал меморандумы о взаимопонимании с председателем ЦИК Республики Узбекистан Зайниддином Низамходжаевым, председателем ЦИК Республики Армения Ваагном Овакимяном, председателем Высшего избирательного совета Турецкой Республики Ахметом Йенером. Подписание документов позволит укрепить дальнейшее сотрудничество между странами в развитии избирательных сис­тем и процессов.

В рамках конференции состоя­лись две тематические сессии: «Эволюция выборного законодательства в контексте конституционной реформы» и «Актуальные тренды развития избирательных систем». Докладчики и участники обсудили вызовы, стоящие перед современными избирательными системами государств, обменялись опытом по вопросам электронного голосования и другим современным избирательным технологиям.

Иностранными коллегами дана положительная оценка политическим реформам Казах­стана, инициированным Главой государства Касым-Жомартом Токаевым.

Выступая на первой сессии, Нурлан Абдиров отметил, что Центральная избирательная комиссия стала первым специальным органом в сфере управления избирательным процессом на общегосударственном уровне, возглавив единую систему избирательных структур. С момента своего основания ЦИК неразрывно связана с историей становления Республики Казахстан, непосредственно участвуя в формировании легитимных институтов государственной власти.

Являясь активным членом многих авторитетных международных организаций, Казахстан придерживается всех принятых на себя обязательств по проведению свободных и конкурентных выборов. Все избирательные кампании в нашей стране проходят в соответствии с национальным законодательством и общепризнанными принципами демократических выборов, содержащимися во Всеобщей декларации прав человека и Документе Копенгагенского совещания ОБСЕ.

– Фундаментальные новшества выборного законодательства, напрямую связанные с конституционной реформой Президента Касым-Жомарта Токаева, всенародно поддержанные на респуб­ликанском референдуме 5 июня 2022 года, стали точкой отсчета для новой эпохи общественных отношений, изменив всю конфигурацию политической системы и оказав трансформационное воздействие на избирательное пространство. Фокус сделан на расширение участия граждан в управлении государством посредством электоральных процессов, – подчеркнул глава ЦИК.

Он также акцентировал внимание на стратегических перспективах дальнейшего развития комиссии и определении таких ее элементов, как видение, миссия, ценности, принципы, цели, приоритеты.

– Все эти элементы вытекают из мандата комиссии, определенного Конституционным законом «О выборах»: ЦИК РК – это государственный избирательный орган по подготовке и проведению референдумов и выборов, – добавил Нурлан Абдиров.

О передовом опыте в области выборов на примере Турции рассказал председатель Высшего избирательного совета этой страны Ахмет Йенер. Он также напомнил, что на 10-м саммите ОТГ, прошедшем 3 ноября 2023 года в Астане, Касым-Жомарт Токаев отметил важность укрепления сотрудничества тюркских государств в избирательной сфере и предложил создать Консультативный совет центральных избирательных органов стран – членов организации.

– Он выразил уверенность, что эта инициатива будет реализована и, несомненно, выведет нашу коллективную приверженность укреплению демократического управления на практический уровень, – отметил Ахмет Йенер.

Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили подчеркнул актуальность организованной ЦИК РК конференции и тем, вынесенных на обсуждение в ее рамках. Он рассказал об опыте развития избирательной системы своей страны и современных вызовах.

Отдельно спикер высказался о процессах, происходящих в Казахстане. По его мнению, хорошим опытом стал референдум, проведенный в прошлом году, и изменения, внесенные в Конституцию, благодаря которым демократическое развитие Казахстана перешло на новые рельсы.

– Национальная избирательная система Казахстана за 30 лет прошла большой путь, и этот процесс неразрывно связан с развитием, укреплением государственности и демократических основ, обеспечением конституционных прав граждан. Проведение демократических выборов, решение важных государственных задач, будущее вашей страны во многом зависят от компетентности, профессиональности и ответственности членов ЦИК, – подчеркнул в свою очередь председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев.

В ходе сессии своим видением развития избирательной системы поделилась председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызстана Нуржан Шайлдабекова. Она подчеркнула, что ЦИК РК за 30 лет прошла большой путь.

– Сегодня мы все – свидетели того, что орган является устойчивым государст­венным инс­титутом, который достойно реализует свою миссию, избирательные права граж­дан, создавая благоприятную среду, постоянно совершенствуя и право, и практику. ЦИК РК – активный участник всех изменений в правовом плане. И мы в Кыргызстане присматриваемся к эффективным решениям, введенным в законодательство Республики Казахстан, – подчеркнула она.

На сессиях с докладами выступили министр юстиции РК Азамат Ескараев, вице-министр культуры и информации РК Данияр Кадиров, заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Асет Турысов, заместитель председателя ЦИК Беларуси Вадим Ипатов, секретарь ЦИК Молдовы Александр Берлинский, член ЦИК Российской Федерации Константин Мазуревский, член ЦИК Иордании Раед Аль Адван, специально приглашенный эксперт ОБСЕ Дэвид Дуэнас-Сид, член Национального избирательного комитета Эстонии Дилайла Нахкур-Таммиксаар, руководитель Центра электорального обучения Академии государственного управления при Президенте РК Жанар Буканова.

Видеовыступления направили председатель ЦИК Российской Федерации Элла Памфилова, председатель Национальной избирательной комиссии Венгрии Аттила Надь, председатель Республиканской избирательной комиссии Сербии Владимир Димитриевич, председатель ЦИК Индии Раджив Кумар, председатель Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов в Туркменистане Гулмурат Мурадов. В онлайн-режиме выступил директор Международного института мониторинга развития демократии МПА СНГ Иван Мушкет.

В рамках второго дня конференции сотрудники Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК провели для иностранных гостей презентацию концепции и функционала «цифрового правительства», продемонстрировали его работу, рассказали о трансформации цифровой экосистемы в стране.

Большой интерес и высокую оценку зарубежных гостей вызвали изданные по инициативе ЦИК РК научные издания по выборной тематике.

Так, генеральный директор Института философии, политологии и религиоведения КН МНВО РК Серик Сейдуманов презентовал монографию «Цент­ральной избирательной комиссии РК – 30 лет. Трансформация избирательной системы Респуб­лики Казахстан». В данном труде сделан анализ создания и функ­ционирования ЦИК РК, модернизации избирательной системы страны и влияния выборов на процессы демократизации казахстанского общества.

Серик Сейдуманов пояснил, что монография отражает не только отдельные аспекты политических процессов, но и представляет концептуальный взгляд на эволюцию избирательной системы в течение последних трех десятилетий. Ее научная значимость заключается в анализе и интерпретации трансформаций, которые пережила ЦИК РК, играющая ключевую роль в организации демократических электоральных процессов в нашей стране. Это исследование, по мнению автора, призвано расширить понимание политической динамики и внести вклад в формирование эффективных стратегий на будущее.

Также был презентован Комментарий к Конституционному закону «О выборах в Республике Казахстан», подготовленный группой ученых-правоведов под руководством доктора юридических наук, профессора Марата Когамова. Издание впервые вышло на казахском и русском языках.

В составе авторского коллектива – видные казахстанские ученые-юристы, доктора юридических наук, профессора.

Марат Когамов акцентировал, что это совершенно новое научно-практическое издание. В нем дано детальное разъяснение норм 133 статей всех 15 глав Конституционного закона «О выборах», которые наполнены новыми правовыми идеями в контексте инициированной Президентом РК конституционной реформы. В качестве неотъемлемого приложения к нему следует рассматривать глоссарий, дающий определение 60 базовым понятиям, используемым в Конституционном законе.

Заведующая отделом организации избирательного процесса аппарата ЦИК РК Сауле Козубаева презентовала новый информационный сборник о выборах и референдумах, проведенных с 2012 по 2023 год.

В данное издание также вошли нововведения в избирательное законодательство в 2018 и 2022 годах, информация о выборах депутатов маслихатов вместо выбывших, сельских акимов, прямых пилотных выборах акимов районов и городов областного значения.

Еще одним важным событием конференции стала презентация онлайн-словаря электоральных терминов, который теперь доступен на сайте ЦИК: www.election.gov.kz.

Подчеркивая значимость этого проекта, профессор Индира Аубакирова обратила внимание, что от правильного понимания терминологии зависит правильное понимание процессов, которые они описывают. И это особенно важно, когда речь идет о таких процессах, как выборы. Она выразила надежду, что онлайн-словарь станет еще одним источником развития электоральной культуры.

Словарь будет постоянно обновляться и дополняться с учетом новых терминов и понятий.

Подводя итоги двухдневной научно-практической конференции, председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров отметил, что, оглядываясь на информационно насыщенные дни мероприятия, можно констатировать наличие большого разнообразия избирательных практик, технологий и систем, применяемых в мире. Несмотря на то что в основе института избирательного права лежат универсальные принципы, они предоставляют суверенным государствам достаточный коридор для создания своей избирательной модели, опираясь на собственную конституционную идентичность и текущие этапы общественного развития.

Для поиска ответа на вопрос, какими будут избирательные системы Казахстана и других стран в будущем, крайне важен профессиональный диалог с единомышленниками, конст­руктивный обмен мнениями с коллегами и экспертами через расширение международного сотрудничества. И этот тренд обязательно получит свое дальнейшее развитие.