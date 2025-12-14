ЦОУ полиции с умными камерами запущен в Косшы

Технологии
147

Полиция и акимат города также активно используют беспилотные летательные аппараты для решения задач по обеспечению правопорядка, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

В городе Косшы реализуется масштабный проект по укреплению принципа "Закон и Порядок", а также повышению общественной и дорожной безопасности. В рамках исполнения поручения Главы государства в городе запущены 1000 новых камер видеонаблюдения, при этом еще около 500 ранее установленных камер интегрированы в единую интеллектуальную платформу с элементами искусственного интеллекта, сообщает Polisia.kz.

Все видеопотоки выведены в новый Центр оперативного управления города, который работает в круглосуточном режиме и обеспечивает непрерывный мониторинг обстановки. С работой центра ознакомились министр внутренних дел Ержан Саденов и аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

Проект реализован в рамках государственного-частного партнерства при поддержке МВД, акимата Акмолинской области и компании Freedom.

Как отметил министр внутренних дел Ержан Саденов, внедрение современных цифровых решений является ключевым элементом обеспечения правопорядка.

- Сегодня мы последовательно реализуем принцип "Закон и Порядок", где технологии становятся надежным помощником полиции. Интеллектуальные системы видеонаблюдения позволяют не только оперативно выявлять правонарушения, но и предотвращать их. Это реальный вклад в безопасность граждан и формирование комфортной городской среды. Важно, чтобы подобные центры оперативного управления были созданы и оснащены по аналогичным стандартам во всех районах области. Это обеспечит единый подход к обеспечению правопорядка и эффективное реагирование на любые инциденты, - подчеркнул министр.

Центр оперативного управления сформирован как единая точка мониторинга и реагирования, где организована совместная работа сотрудников департамента полиции и коммунальных служб акимата. Современные технологии видеомониторинга позволяют автоматически фиксировать правонарушения, распознавать государственные регистрационные номера, определять марку и цвет транспортных средств, а также обеспечивать высокоточную детализацию изображения благодаря камерам с мощным оптическим зумом. Это значительно повышает эффективность работы стражей порядка и уровень защищенности жителей города. В систему также интегрированы две кнопки SOS для экстренной связи граждан с оперативными службами, три высокоточные камеры, установленные на высотных зданиях, а также восемь мобильных патрулей автоматической фиксации нарушений, включая один комплекс, размещенный на автомобиле скорой медицинской помощи.

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов отметил, что развитие цифровой инфраструктуры напрямую влияет на качество жизни населения.

- Косшы стал первым городом, где умные камеры объединили два проекта - "Закон и Порядок" и "Таза Қазақстан" - в рамках уникальной цифровой платформы, включающей 1,5 тысячи камер с искусственным интеллектом. Это центр правопорядка и обеспечения комфортной среды для жителей Косшы. Совместными усилиями МВД и акимата области мы должны привить культуру не только безопасности, но и чистоты как на улицах, так и в сознании людей, - отметил глава региона.

Кроме того, полиция и акимат Косшы активно используют беспилотные летательные аппараты для решения задач по обеспечению правопорядка. Дроны применяются для пресечения нарушений правил дорожного движения, выявления правонарушений в сфере общественного порядка, а также оперативного реагирования на различные ситуации. В дополнение к этому беспилотные летательные аппараты используются для контроля состояния городской инфраструктуры, выявления стихийных свалок и фиксации нарушений благоустройства.

#Косшы #умные камеры #ЦОУ

Популярное

Все
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Акмолинский боец стал чемпионом мира по боксу
В отдаленные аулы Приаралья пришла питьевая вода
Спасатели спустили с гор двух туристов
Стрельба в университете США: минимум двое убитых
ЦОУ полиции с умными камерами запущен в Косшы
Прибыль банков Казахстана увеличилась на 8,5%
Стипендии повысили студентам в Казахстане
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
В тройке лидеров
Автоледи получила 1 год лишения свободы за нетрезвую езду в Конаеве
Охотничьи испытания казахского тазы провели в Алматинской области
Президент Ирана прибыл в Акорду
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года
В Бенине военные захватили власть
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Избран новый президент Федерации борьбы Казахстана
Водителя груженого бензовоза заподозрили в нетрезвом вождении
Нацбанк предупредил казахстанцев о новой схеме мошенничества
«Адал азамат»: внимание к каждому ученику
Итоги большого общественного пути
Мы третьи в мире!
Когда призраки прошлого оживают в семейном доме
Фигуристка Самоделкина завоевала «бронзу» на турнире в Хорватии
Месси установил новый рекорд по числу трофеев в футболе
Началось строительство сталелитейного завода
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Из казармы в кампус
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Политика здравого смысла
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане

Читайте также

Казахстан внедрил собственные технологии в производстве «зе…
Китайский стартап поставил рекорд в роботостроении
Обошлись без гипса
Автоматическая спа-ванна поступила в продажу в Японии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]