Фото: Polisia.kz

В городе Косшы реализуется масштабный проект по укреплению принципа "Закон и Порядок", а также повышению общественной и дорожной безопасности. В рамках исполнения поручения Главы государства в городе запущены 1000 новых камер видеонаблюдения, при этом еще около 500 ранее установленных камер интегрированы в единую интеллектуальную платформу с элементами искусственного интеллекта, сообщает Polisia.kz.

Все видеопотоки выведены в новый Центр оперативного управления города, который работает в круглосуточном режиме и обеспечивает непрерывный мониторинг обстановки. С работой центра ознакомились министр внутренних дел Ержан Саденов и аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

Проект реализован в рамках государственного-частного партнерства при поддержке МВД, акимата Акмолинской области и компании Freedom.

Как отметил министр внутренних дел Ержан Саденов, внедрение современных цифровых решений является ключевым элементом обеспечения правопорядка.

- Сегодня мы последовательно реализуем принцип "Закон и Порядок", где технологии становятся надежным помощником полиции. Интеллектуальные системы видеонаблюдения позволяют не только оперативно выявлять правонарушения, но и предотвращать их. Это реальный вклад в безопасность граждан и формирование комфортной городской среды. Важно, чтобы подобные центры оперативного управления были созданы и оснащены по аналогичным стандартам во всех районах области. Это обеспечит единый подход к обеспечению правопорядка и эффективное реагирование на любые инциденты, - подчеркнул министр.

Центр оперативного управления сформирован как единая точка мониторинга и реагирования, где организована совместная работа сотрудников департамента полиции и коммунальных служб акимата. Современные технологии видеомониторинга позволяют автоматически фиксировать правонарушения, распознавать государственные регистрационные номера, определять марку и цвет транспортных средств, а также обеспечивать высокоточную детализацию изображения благодаря камерам с мощным оптическим зумом. Это значительно повышает эффективность работы стражей порядка и уровень защищенности жителей города. В систему также интегрированы две кнопки SOS для экстренной связи граждан с оперативными службами, три высокоточные камеры, установленные на высотных зданиях, а также восемь мобильных патрулей автоматической фиксации нарушений, включая один комплекс, размещенный на автомобиле скорой медицинской помощи.

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов отметил, что развитие цифровой инфраструктуры напрямую влияет на качество жизни населения.

- Косшы стал первым городом, где умные камеры объединили два проекта - "Закон и Порядок" и "Таза Қазақстан" - в рамках уникальной цифровой платформы, включающей 1,5 тысячи камер с искусственным интеллектом. Это центр правопорядка и обеспечения комфортной среды для жителей Косшы. Совместными усилиями МВД и акимата области мы должны привить культуру не только безопасности, но и чистоты как на улицах, так и в сознании людей, - отметил глава региона.

Кроме того, полиция и акимат Косшы активно используют беспилотные летательные аппараты для решения задач по обеспечению правопорядка. Дроны применяются для пресечения нарушений правил дорожного движения, выявления правонарушений в сфере общественного порядка, а также оперативного реагирования на различные ситуации. В дополнение к этому беспилотные летательные аппараты используются для контроля состояния городской инфраструктуры, выявления стихийных свалок и фиксации нарушений благоустройства.