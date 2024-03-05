Цветы в РК подорожали на 8% за год

По итогам января текущего года цены на растения и цветы в Казахстане выросли на 8,2% за год, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на energyprom.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В региональном разрезе наибольшее удорожание было отмечено в Карагандинской области: на ощутимые 41,5% за год. В тройке регионов-антилидеров также оказались Алматинская область (плюс 18,1%) и Астана (плюс 14,5%). Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Алматы: на 1,3%. В Акмолинской, Жамбылской и Жетысуской областях цены остались на уровне января прошлого года. Ещё в двух регионах цены снизились: в Павлодарской области — на 0,9% в годовой динамике, в Улытауской области — на 6,1%.

Популярные во всём мире розы на сельскохозяйственных рынках РК в январе продавали в среднем по 946 тг за штуку. Дороже всего они обходились жителям Абайской области: 1,4 тыс. тг. Чуть дешевле эти цветы стоили в Костанайской (1,3 тыс. тг) и Восточно-Казахстанской (1,2 тыс. тг) областях. Меньше всего платить за одну розу приходилось в Шымкенте: всего 600 тг. В Западно-Казахстанской области розы стоили 648 тг, в Кызылординской — 667 тг.

Любопытно, что, по данным опроса picodi.com, проведённого в 2022 году, лишь 39% казахстанских женщин хотят получить к празднику цветы.

87% женщин чаще всего получают цветы на работе, 89% — от близких. Кстати, женщины в 56% случаев сами дарят цветы 8 марта. Мужчины дарят цветы в 70% случаев.

Отмечается, что согласно опросу, цветы занимают лишь пятое место среди предпочитаемых подарков. Самыми желанными подарками к 8 марта женщины считают деньги (69%), духи (63%) и косметику (54%). А вот меньше всего казахстанкам хотелось бы получать в подарок алкоголь (50%), нижнее бельё (44%) и открытки (38%).