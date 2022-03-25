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Тугой узелок
Кратенко Андрей
arystan05@mail.ru

В полной готовности к прие­му большой воды пребывает Сергеевский гидроузел в СКО. Гидроэнергетики уверяют, что причин для беспокойства у населения нет.

– Анализ прошлых лет подсказывает, что к каждому весеннему половодью нужно готовиться индивидуально, – говорит главный энергетик гидроузла Сергей Мережков. – Очень большой паводок мы пережили в 2017 году, нынешней же весной ожидаем средний приток воды и готовы к нему.

Как говорит специалист, изначально гидроузел рассчитывался на полуторную нагрузку. При этом каждый раз весенняя вода оставляет после себя какие-то последствия.

– Мелочей тут не может быть. Все недостатки мы своевременно устранили. Замазали трещинки. Если объявился дренаж, то отвели его по всем правилам. В ходе реконструкции, которая началась еще в 1998 году, было установлено новое оборудование: турбины, генераторы, система управления... Если раньше на рабочем колесе стояли лопасти из черной стали, то теперь – из нержавейки. В итоге надежность агрегатов повысилась.

Установленная мощность двух турбин – 2 460 кВт, рабочая мощность – 2 000 кВт.

Ровно 60 лет назад, в марте 1962 года, началось строительство Сергеевского гидроузла. Соорудить его на равнинной реке Есиль оказалось непростой задачей. В 1969-м образовалось водохранилище. Площадь его зеркала составила 117 кв. км, емкость – 693 млн кубов, средняя глубина – 5,9 м, максимальная – 20 м, длина – 75 км, ширина – 7–8 км, длина береговой линии – 246 км.

17 декабря 1969 года Госкомиссия подписала акт о приемке объекта в эксплуатацию. В тело плотины и ГЭС было вложено свыше 54 тыс. кубометров железобетона. В связи с образованием водохранилища из соседних деревень Марьевки, Коноваловки и Баганаты пришлось перенести 567 общественных и 1 682 частных строений. В строительстве гидроузла участвовали рабочие Нижнекамской и Куйбышевской ГЭС, водители Целиноградского и Петропавловского автотрестов.

Более полувека Сергеевский гидроузел с его самым длинным в мире групповым водопроводом исправно снабжает водой и элект­роэнергией десятки населенных пунктов Северного Казахстана.

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