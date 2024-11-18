Туман и порывистый ветер обещают синоптики в ближайшие три дня
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РГП «Казгидромет» предоставило прогноз погоды на 19-21 ноября, передает Kazpravda.kz
На территорию Казахстана смещается очередной Северо-западный циклон, он принесет с собой осадки в виде дождя и снега, гололедные явления, в северной половине республики ожидаются метели.
Лишь ближе к 21 ноября западные и северо-западные регионы республики окажутся в зоне обширного антициклона, который принесет погоду без осадков. По республике ожидаются туманы и порывистый ветер.
Резких изменений в температурном фоне не прогнозируется.