Резкое похолодание и дожди с грозами надвигаются на Казахстан

Погода
Дана Аменова
корреспондент

Синоптики «Казгидромета» представили прогноз погоды в период с 18 по 20 августа, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, с прохождением атмосферных фронтов на большей части республики прогнозируются дожди с грозами, усиление ветра, выпадения града, лишь на юге страны ожидается погода без осадков.

На севере, востоке, в центре страны ночью и утром ожидается туман. Сильный дождь ожидается 19-20 августа в северных областях, 20 августа в центре РК.

В западных регионах в дневные часы столбики термометров достигнут отметки +30+38°C, в отдельных районах Мангистауской области +41°C.

В Актюбинской области температурный фон днем составит +27+35°C, в Костанайской области +20+30°C.

В северных областях ожидается понижение температуры воздуха днем до +17+22°C.

В центральных и восточных регионах страны днем прогнозируется понижение температуры воздуха до +18+30°C.

На юге Казахстана температурный фон днем прогнозируется +30+37°C. На юго-востоке страны дневная температура составит +28+35°C.

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