Сильная жара и грозы: контрастная погода ожидается в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут с собой дожди с грозами на большей части территории Казахстана, в отдельных районах пройдут сильные дожди, возможно выпадение града.

Только на запад РК будет оказывать свое влияние отрог антициклона, который обусловит погоду преимущественно без осадков, и повышение температуры воздуха – в дневные часы столбики термометров зафиксируют сильную жару 34-39 градусов.