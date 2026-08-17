Более 280 тыс. американцев остались без света из-за непогоды

Причина – ураган и наводнения, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

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В американских штатах Гавайи и Индиана более 280 тыс. граждан оказались обесточены из-за непогоды. Об этом свидетельствуют данные сайта Poweroutage.

Без электричества в штате Гавайи оказались 151 503 абонента. В основном в округах Гавайи, Гонолулу, Мауи из-за обрушившегося урагана «Лала». В штате Индиана 130 403 гражданина остались без связи на фоне наводнений.

Губернатор Индианы Майк Браун ранее сообщал, что американский президент Дональд Трамп намерен поддержать его просьбу об объявлении чрезвычайной ситуации федерального уровня в связи с непогодой.