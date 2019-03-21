​«Туран» – страна из легенд

Свежий выпуск
542
Ксения Денисова, Алматы

Для празднования круглой даты участники коллектива выбрали довольно необычный формат – концерт-лекцию. Идею охотно поддержали в Фонде Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы и в Государственном музее им. А. Кастеева.

«Туран» известен как раз тем, что не просто воспроизводит фольклорную и этнографичес­кую музыку, но и дает слушателям представление о ее истоках, сакральном смысле и глубинном символизме. Ансамбль создавали студенты Казахской национальной консерватории им. Курмангазы. И уже тогда перед молодыми талантами стояли цели воссоздать звучание архаичных музыкальных инструментов и через творческое переосмысление исконной музыки рассказывать о традициях, истории, быте и культуре казахского народа.

В наши дни ансамбль составляют пятеро успешных музыкантов, виртуозно владеющих более чем 30 народными инструментами, среди которых истинное достояние казахского народа: сыбызгы, шанкобыз, саз-сырнай, шертер, жетиген, шинкилдек, домбра, кыл-кобыз и другие. Кроме того, исполнители применяют технику горлового пения.

Мировую известность «Турану» принесла активная гастрольная деятельность – за 10 лет музыканты выступили более чем в 70 странах мира и дали свыше 600 сольных концертов. Коллектив исполняет произведения современных композиторов и сочинения классиков, им выпущены 3 музыкальных альбома и написано более 30 авторских композиций.

С марта прошлого года в честь своего 10-летия фольклорно-этнографический ансамбль «Туран» совершил мировое турне, посетив с концертами Беларусь, Норвегию, Россию, Азербайджан, Венгрию, Турцию, а при помощи Фонда Первого Президента группа выступила в Китае. Кстати, именно в этой стране и еще в Турции у «Турана» самые большие фан-клубы.

Своей миссией ансамбль видит возрождение, сохранение и популяризацию казахских фольклорных музыкальных инст­рументов на родине и за ее пределами. Композиции коллектива можно услышать в саундтреках к отечественному кино, в анимационных фильмах, в сериалах и спектаклях.

До конца года в рамках празднования 10-летия «Туран» даст концерты во многих городах страны. 

Популярное

Все
Сокровище предков
Победы в Турции и Японии
Из этого растения сшили первые джинсы
Тайна старого колодца
Детективы вне закона
Единство и труд – верный маршрут
Вернуть читателя
Маленькие костанайцы стали чаще болеть туберкулезом
Почему бережливость не в тренде
Вот такая волокита
В Восточном Казахстане намерены вывести «из тени» таксистов-нелегалов
Пять элементов IT-экосистемы
Дело темное
Потенциал духовной дипломатии
Казахстанские спасатели в Афганистане за сутки разобрали 76 участков
Интересы населения превыше всего
Решение – в руках населения
Всегда на страже, всегда в седле
Не только корм
С заботой о нуждающихся
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Ни дня без камеры
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Аида Балаева высказалась по поводу ношения хиджабов
Токаев: «Казахстанско-российские отношения развиваются по восходящей»
Месси планирует завершить карьеру в Аргентине
Смаилов: Добыча лития для электромобилей актуальна в условиях роста производства электромобилей
ХАМАС атаковал Израиль
Жители Уральска возмущены дороговизне на фермерских ярмарках
Sichuan Airlines запустит грузовые авиарейсы через Казахстан в Европу
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Все для счастливых пенсионеров
Красным вином затопило улицы после взрыва на заводе в Португалии
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области

Читайте также

С риском для жизни
Решение – в руках населения
С заботой о нуждающихся
Попасть в «Яблочко»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]