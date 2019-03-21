​«Туран» – страна из легенд

Для празднования круглой даты участники коллектива выбрали довольно необычный формат – концерт-лекцию. Идею охотно поддержали в Фонде Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы и в Государственном музее им. А. Кастеева.

«Туран» известен как раз тем, что не просто воспроизводит фольклорную и этнографичес­кую музыку, но и дает слушателям представление о ее истоках, сакральном смысле и глубинном символизме. Ансамбль создавали студенты Казахской национальной консерватории им. Курмангазы. И уже тогда перед молодыми талантами стояли цели воссоздать звучание архаичных музыкальных инструментов и через творческое переосмысление исконной музыки рассказывать о традициях, истории, быте и культуре казахского народа.

В наши дни ансамбль составляют пятеро успешных музыкантов, виртуозно владеющих более чем 30 народными инструментами, среди которых истинное достояние казахского народа: сыбызгы, шанкобыз, саз-сырнай, шертер, жетиген, шинкилдек, домбра, кыл-кобыз и другие. Кроме того, исполнители применяют технику горлового пения.

Мировую известность «Турану» принесла активная гастрольная деятельность – за 10 лет музыканты выступили более чем в 70 странах мира и дали свыше 600 сольных концертов. Коллектив исполняет произведения современных композиторов и сочинения классиков, им выпущены 3 музыкальных альбома и написано более 30 авторских композиций.

С марта прошлого года в честь своего 10-летия фольклорно-этнографический ансамбль «Туран» совершил мировое турне, посетив с концертами Беларусь, Норвегию, Россию, Азербайджан, Венгрию, Турцию, а при помощи Фонда Первого Президента группа выступила в Китае. Кстати, именно в этой стране и еще в Турции у «Турана» самые большие фан-клубы.

Своей миссией ансамбль видит возрождение, сохранение и популяризацию казахских фольклорных музыкальных инст­рументов на родине и за ее пределами. Композиции коллектива можно услышать в саундтреках к отечественному кино, в анимационных фильмах, в сериалах и спектаклях.

До конца года в рамках празднования 10-летия «Туран» даст концерты во многих городах страны.