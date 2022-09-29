Турист сюда тропу найдет

Отечественный туризм готовится к наращиванию оборотов.

К Всемирному дню туризма в Министерстве культуры и спорта решили приурочить брифинг с участием председателя Комитета индустрии туризма МКС РК Дастана Рыспекова и управляющего директора АО «НК «Kazakh Tourism» Даниеля Сержанулы.

По словам Дастана Рыспекова, туристская отрасль после практически двухгодичного простоя по причине пандемии стремительно набирает обороты. По итогам прошлого года зафиксирован рекордный показатель – 6,9 млн внутренних туристов, что выше даже допандемийного периода.

В текущем году ситуация еще более обнадеживающая: количество внутренних туристов за первое полугодие составило 3,6 млн человек (это на 50% выше данных за такой же прошлогодний период), к концу же года ожидается рост числа внут­ренних туристов до 8 млн человек.

Налаживается ситуация и с визитами иностранных гостей в Казахстан: данные текущего года уже сравнялись с итоговыми показателями 2021-го, составив 1,3 млн посетителей. Есть перспективы довести результат до 2,5 млн к концу года.

В ведомстве уверены: для достижения цели по въездному туризму необходимо повысить международную доступность страны.

– В текущем году восстановлен безвизовый режим для граждан 74 стран. Дополнительно такой же режим введен для граждан Индии, Китая и Ирана. Восстановлены международные авиасообщения с 28 странами по 113 маршрутам. Будут приняты дополнительные меры: количество безвизовых стран для въезда в Казахстан намечено увеличить до 100. Также планируется открыть дополнительные авиарейсы по популярным направлениям, – прокомментировал глава комитета.

Говорили на брифинге и о необходимости проведения таких масштабных мероприятий, как например, всемирно известное соревнование по триатлону IRONMAN, принесшее в этом году в отечественную казну около 1 млрд тенге благодаря приезду большого числа участников и болельщиков. Отметили в качестве отличительного примера и недавний концерт Димаша, собравший около 25 тыс. человек из более чем 65 стран. Все это положительно влияет на международный имидж страны.

– Поэтому поддержка таких видов мероприятий, в том числе мирового масштаба, является драйвером развития въездного туризма, – резюмировал представитель МКС.

Остановился спикер и на создании комфортных условий для путешест­вующих. По его словам, активно развивается инфраструктура по приоритетным туристским дестинациям: это Астана, Алаколь, Баянаул, Балхаш, Щучинско-Боровская курортная зона, Туркестан и другие. Сейчас реа­лизуются 190 проектов на сумму 563,5 млрд тенге.

Основные жалобы со стороны турис­тов – переполненность или отсутствие мусорных контейнеров, нехватка туалетов. По этому вопросу в конце июля даже проводилось заседание с участием тогда еще заместителя Премьер-министра Ералы Тугжанова, давшего ряд поручений госорганам по обеспечению деятельности курортных зон в туристские сезоны.

Была проведена инвентаризация, выявлена потребность в установке 567 мусорных контейнеров вдоль маршрутов. На территории национального парка Бурабай уже установлено более 60 таких контейнеров.

Отдельно стоит вопрос отхожих мест. Не секрет, что в этом плане гордиться нам пока нечем. Помнится, в свое время вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев призывал казахстанцев фотографировать уличные туалеты и выставлять фото в соцсеть – обещал реагировать и решать проблему.

Прижилась ли такая практика, Дас­тан Рыспеков не упомянул, но сообщил, что для системного решения проблемы ведомством в 2020–2021 годах при взаимодействии с МИО проведена работа по строительству 158 туалетов. Активизировать работу в данном направлении – привлечь частный бизнес – неоднократно предлагалось акиматам. Министерством созданы условия для этого: государство готово выплачивать субсидии в размере 83 300 тенге ежемесячно на содержание санитарно-гигиенических узлов.

Продолжается и работа по привлечению инвестиций в туризм, с начала года уже реализовано 77 проектов на сумму 20,3 млрд тенге; до конца года планируется реализовать еще 87 проектов на сумму 107,8 млрд.