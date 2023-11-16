Туристический видеогид создадут по Казахстану

Видеогид по туристическим местам появится в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства туризма и спорта РК

Фото: пресс-служба Минтуризма и спорта РК

TikTok и Kazakh Tourism запустили масштабную инициативу #ГидПоКазахстану, в рамках которой создадут видеогид о достопримечательностях, культурных заведениях и местах для гастрономического туризма по всей стране.

«Цель проекта – привлечь внимание к внутреннему туризму и вдохновить сообщество платформы больше путешествовать по родной стране, а также помочь малому и среднему бизнесу, культурным и туристским организациям заявить о себе и привлечь новую аудиторию и новых клиентов. #ГидПоКазахстану будет доступен на интерактивной карте на официальной странице проекта в TikTok. При нажатии на каждую из областей страны пользователю будет открываться страница с видеороликами о регионе и ярких местных достопримечательностях», – рассказали в МТС РК.

Кампания стартует с Астаны и Шымкента: культурные организации, рестораны и другие заведения из этих городов смогут заявить о себе и оказаться на интерактивной туристической карте.

Местных жителей также приглашают поделиться своими любимыми местами и рекомендациями. Для этого нужно выложить видео по хештегу #ГидПоКазахстану и хештегу одного из городов: #Шымкент или #Астана.