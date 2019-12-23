Туркестанская область как центр притяжения инвестиций и деловой активности

Прошло больше полутора лет с момента, когда Первый Президент Республики Казахстан Елбасы Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании новой области с административным центром в г. Туркестане. Древний Туркестан превращается в современный и красивый город, при этом сохраняя свой исторический облик. Туркестан с давних времен является центром торговли, что обусловлено географическим расположением вдоль Шелкового пути. Все это создает благоприятные предпосылки развития экономики региона и увеличения потока туристов.
О важных достижениях Туркестанской области в уходящем году в эксклюзивном интервью Kazpravda.kz рассказал заместитель акима области Меиржан Мырзалиев, курирующий вопросы развития предпринимательства и туризма, привлечения инвестиций и экологии.
– Меиржан Иябаевич, учитывая историю и предприимчивое население Туркестанской области, как в области развивается малый и средний бизнес? Как нам известно, в начале года Елбасы дал старт программе развития отраслей "экономики простых вещей". Расскажите о предварительных итогах реализации данной программы.
– Да, Вы правы. Жизнь тут кипела всегда. Люди в наших краях очень трудолюбивые и предприимчивые. Потому именно развитие малого и среднего бизнеса сегодня является одним из основных драйверов экономического развития области. Так, на сегодня наша область является лидером по количеству действующих субъектов малого и среднего бизнеса.
К слову, за год этот показатель вырос на 12%. Для сравнения средний показатель по республике – 7,8%. По данной статистике видно, что в регионе есть большое желание заниматься предпринимательством.
Что касается развития отраслей "экономики простых вещей", то наша область занимает первое место по республике. В копилке региона сейчас 316 проектов на сумму 61 млрд тенге, на сегодняшний день одобрено 104 проекта на сумму 15 млрд, профинансировано 70 проектов на 12,3 млрд тенге.
Мы сумели добиться этого благодаря слаженной работы акимата, банков второго уровня и филиала АО "Аграрная кредитная корпорация". Я ранее уже отмечал, что мы выстроили работу с финансовыми организациями в "ручном" режиме с обсуждением каждого проекта. При этом, ввиду отсутствия в области полноценных филиалов БВУ, на еженедельных заседаниях с участием операторов программы, потенциальными участниками мы рассматривали вопросы улучшения мер и оптимизации процессов получения льготных кредитов.
В целях социальной поддержки многодетных семей и молодых предпринимателей, на 2019 год была разработана специальная программа "Кәсіпкер ана" и "Жас кәсіпкер" – со ставкой в 1% и до 2-х млн тенге.
Также, в виду чрезвычайной ситуации в г. Арысь была принята программа "Камқор" с аналогичной процентной ставкой в 1% для субъектов бизнеса пострадавших во время взрывов. С помощью данной программы было поддержано около 70 арыских предпринимателей на сумму 400 млн тенге.
Хотел бы отметить, что благодаря принимаемым акиматом области мерам поддержки МСБ объем выпускаемой продукции ими за 11 месяцев вырос на 35,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, совместно с региональным Департаментом Комитета государственных доходов мы также работаем в направлении вывода бизнеса из тени посредством обеспечения 100%-ного внедрения онлайн контрольно-кассовых аппаратов субъектами МСБ и использование бизнесом POS-терминалов.
– Что делается в области для поддержки экспортеров? Есть ли в области предприятия, чья продукция могла бы составить достойную конкуренцию на внешнем рынке?
– Сначала хотел бы отметить, что в нашей области работают порядка 224 компаний-экспортеров с экспортной корзиной свыше 200 видов продукции. С ними налажен контакт и получена детальная информация по сферам их деятельности.
Ни для кого не секрет, что основные меры государственной поддержки экспортеров в основном сосредоточены на центральном уровне в лице таких государственных компаний как АО "ЭСК "KAZAKH EXPORT", АО "Казахстанский центр индустрии и экспорта "Qazlndustry" и других. Наша задача здесь – это обеспечение своевременной и полноценной вовлеченности наших предприятий в получении поддержки экспортеров области. При этом оказание содействия в решении проблемных вопросов по выходу на зарубежные рынки порою также имеет критическое значение для экспортеров.
Со стороны государства оказывается не малая поддержка экспортному бизнесу, экспортеры активно получают льготы и преференции. Так, благодаря проведенной информационно-разъяснительной работе центром развития экспорта Turkistan Invest среди предпринимателей, в течение двух месяцев, с момента вступления Правил возмещения части затрат, мы смогли увеличить число заявок с нуля до 23 на сумму 294 млн тенге.
Наряду с этим АО "Кентауский трансформаторный завод" и ТОО "Газпром Нефть – Битум Казахстан" получили страхование кредитов в АО "KAZAKH EXPORT"
на общую сумму 908 млн тенге.
Параллельно с поддержкой действующих экспортных производств, мы активно проводим работу по реализации инвестиционных экспортоориентированных проектов.
В предстоящем году мы планируем продолжить указанную работу с активным вовлечением ресурса Регионального Совета по развитию экспорта и проектного офиса на базе НПП "Атамекен". В целом импорт составил 345 млн долларов США, экспорт - 574 млн долларов. Данные цифры говорят о том, что экспортный потенциал в регионе развивается: если раньше импорт всегда опережал по оборотам экспорт, то на сегодняшний день видно, что экспорт показывает динамику роста.
– Насколько Туркестанская область сегодня привлекательна для инвесторов? Что делается для того, чтобы привлечь инвесторов? За период существования региона, чего удалось достичь?
– Древний Туркестан сегодня превращается в современный красивый город, при этом сохраняя свой исторический облик, чем привлекает туристов и инвесторов со всего мира. Так, на сегодня показатель инвестиции в основной капитал вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а внешние инвестиции составили 46 млрд тенге, что превосходит все наши ожидания.
Если говорить о привлекательности региона, то для инвесторов в Туркестане создана специальная экономическая зона с общей площадью порядка 4 тыс. га и новая индустриальная зона "TURKISTAN" – 310 га. В индустриальной зоне г. Туркестан применен международный опыт по строительству для инвесторов готовых производственных зданий (Ready-to-use sites), предоставляемых на льготных условиях. В текущем году ожидаем завершения строительства двух таких зданий.
В целях предоставления услуг инвесторам по принципу "одного окна" в области функционирует региональное агентство по привлечению инвестиций и развитию экспорта Turkistan Invest, обеспечивающее сопровождение инвесторов на всех стадиях реализации проектов. Данная работа проводится в тесном сотрудничестве с региональным представительством АО "KAZAKH INVEST".
Успешным примером является запуск инвестиционного проекта по строительству промышленной теплицы в Келесском районе крупным агрохолдингом из России АПХ "Эко-Культура" на сумму 1,3 млрд долларов США.
В целом в текущем году в область привлечено 18 инвесторов, в том числе 16 иностранных, с общей суммой планируемых к реализации проектов более 832 млрд
тенге. Кроме того, до 2024 года нами был составлен пул из 374 проектов на сумму 3,4 трлн тенге, из которых в 2019 году реализуются 70 проектов на сумму 123 млрд тенге с созданием 2 600 рабочих мест.
Вместе с тем, хотел бы отметить потенциал инвестирования в сферу туризма нашей области. Уже начались подготовительные работы по реализации крупнейшего проекта "Горнолыжный курорт "Каскасу" и "Караван Сарай". Это будут два мощных якорных проекта в сфере туризма.
– К слову, давайте поговорим о туристическом потенциале. Сегодня большие ставки делаются именно на развитие туризма. В этом плане Туркестанской области повезло вдвойне – здесь размещено огромное количество мест, привлекательных для туристов. Но даже при всем при этом, туристов больше не станет, если для них не будут созданы особые условия. Какая работа ведется в этом направлении?
– Вы абсолютно правы. Именно поэтому сейчас в области ведется большая работа по развитию инфраструктуры и привлечению инвестиций. Здесь следует отметить, что город Туркестан внесен в топ-10 туристических объектов Государственной программы развития туризма на 2019-2025 гг.
Кроме того, одна из субзон СЭЗ "Туркестан" площадью 297 га имеет туристическое направление и инвесторы, реализующие там проекты, получают соответственно налоговые и таможенные преференции.
Сейчас в Туркестане ведется строительство множества объектов инфраструктуры и туристских объектов, которые в последующем будут предоставлять собою достопримечательности города. Как, например, "Визит центр", "Центр ремесленничества "Великий шелковый путь", гостиницы "Rixos Turkestan", международного аэропорта, "Музея Яссауи" и другие.
Кроме того, в 2020 году планируется ввести в эксплуатацию музей Х.А. Яссауи, Центра "Ұлы Дала Елі", Конгрес холла, театра Драмы, аэропорта, городского парка аттракционов.
Вместе с тем, главная цель – в ходе строительства сохранить исторический облик Туркестана. Поэтому нас очень радует, что 4 июля на 43 сессии ЮНЕСКО в г. Баку был одобрен проект благоустройства прилегающей к мавзолею Яссави территории. Значит мы все делаем правильно, и это подтверждают международные эксперты.
Надеемся, что все эти меры позволят увеличить приток туристов. Отметим, ежегодно мавзолей посещают 1,5 млн туристов. Это показывает – насколько велик туристический потенциал Туркестана. В планах – довести количество туристов в 2025 году до 5 млн человек. Мы преследуем цель повышения узнаваемости и популяризации Туркестанской области, для этого также были разработаны 10 маршрутов и 10 видеороликов, также для развития туризма в области подключаем к работе посольства, Kazakh Tourism и ожидаем от них продвижения и рекламы.
В современном мире молодежь поглощает информацию посредством интернета и социальных сетей, в этой связи видеоролики будут размещены в социальных сетях. Данное мероприятие будет иметь мультипликативный эффект и послужит хорошим информационным и рекламным ходом для Туркестанской области.
– К сожалению, с наступлением холодов в сети стали появляться фотографии смога над Туркестаном. Это серьезная проблема, которая может отпугнуть иностранных туристов и потенциальных инвесторов, радеющих за экологию. Как акимат планирует решать этот вопрос?
– Смог является одной из серьезных проблем Туркестана. Основная причина на самом деле лежит на поверхности – отсутствие газификации. На сегодня, проект газификации области есть, и он реализуется. Отмечу, что область готова к газификации на 46%. Из 78 населенных пунктов 30 уже подключены, по 48 разработаны дорожные карты и до конца года планируется подключение 20 населенных пунктов. Остальные 28 планируется подключить до конца следующего года. До 2025 года в планах газифицировать 95% области.
Что касается самого города Туркестана, то он газифицирован на 26%, а это около 20 тыс. потребителей. Проект газификации города поделен на 11 этапов, 7 из которых завершатся уже до конца 2019 года. На улицах, которые готовы к подключению, находятся жилые дома и объекты бизнеса, охват газификации расширяется с каждым днем, соответственно, количество смога уменьшается. Очень скоро понятие смога не будет пересекаться с городом Туркестан.
Мы к газу подключаем, работу проводим, но при этом со стороны граждан также необходима активность в сборе, подаче необходимых документов, оповещаем их об этом, и хотелось бы ускориться в этом деле, всех надо подключить к газу, и работу надо выполнять в темпе, не сбрасывая скорость.
Кроме того, по части экологии, сейчас вокруг города возводится «зеленый пояс» - около 300 тысяч саженцев высажено вокруг города и это только начало. Общая площадь высадки превышает 7700 га, на которых разместятся 3,5 млн деревьев. Это поможет городу справиться с негативными последствиями быстрой урбанизации и значительно оздоровить экологию Туркестана. Хочу отметить, по поручению акима Туркестанской области разрабатывается комплекс мер по улучшению экологии. Надеюсь, уже в следующем году у экоактивистов к нам не будет серьезных претензий. При этом, пользуясь случаем, хочу пригласить всех в нашу область, чтобы лично убедиться – здесь самые благоприятные условия для предпринимателей, инвесторов и для тех, кто, возможно, захочет остаться здесь навсегда.
– Какие планы на будущий год?
– Думаю, о конкретных планах на 2020 год нужно будет еще одно полноценное интервью, чтобы быть конкретным и не голословным. Если говорить кратко: планируем работать по курсу Елбасы и Президента, продолжать реализацию инвестиционных проектов, начать фазу запуска тех проектов, которые запланированы на будущий год, расширить базу экспортных компаний, привлечь больше туристов. Как вы знаете, Туркестан посетил Нурсултан Абишевич, был ознакомлен с ходом строительства и поставил новые задачи. Одна из задач – проведение Саммита Глав стран Центральной Азии, что уже является масштабным мероприятием. Это говорит о том, что все туристические объекты должны быть готовы к приему. Есть о чем поговорить, а лучше сразу же делать. Я был бы рад в следующем году рассказать уже о проделанной работе, чем рассказывать о многочисленных планах. Мечтать не вредно, но я больше верю в дела.
– Спасибо за содержательное интервью!
О важных достижениях Туркестанской области в уходящем году в эксклюзивном интервью Kazpravda.kz рассказал заместитель акима области Меиржан Мырзалиев, курирующий вопросы развития предпринимательства и туризма, привлечения инвестиций и экологии.
– Меиржан Иябаевич, учитывая историю и предприимчивое население Туркестанской области, как в области развивается малый и средний бизнес? Как нам известно, в начале года Елбасы дал старт программе развития отраслей "экономики простых вещей". Расскажите о предварительных итогах реализации данной программы.
– Да, Вы правы. Жизнь тут кипела всегда. Люди в наших краях очень трудолюбивые и предприимчивые. Потому именно развитие малого и среднего бизнеса сегодня является одним из основных драйверов экономического развития области. Так, на сегодня наша область является лидером по количеству действующих субъектов малого и среднего бизнеса.
К слову, за год этот показатель вырос на 12%. Для сравнения средний показатель по республике – 7,8%. По данной статистике видно, что в регионе есть большое желание заниматься предпринимательством.
Что касается развития отраслей "экономики простых вещей", то наша область занимает первое место по республике. В копилке региона сейчас 316 проектов на сумму 61 млрд тенге, на сегодняшний день одобрено 104 проекта на сумму 15 млрд, профинансировано 70 проектов на 12,3 млрд тенге.
Мы сумели добиться этого благодаря слаженной работы акимата, банков второго уровня и филиала АО "Аграрная кредитная корпорация". Я ранее уже отмечал, что мы выстроили работу с финансовыми организациями в "ручном" режиме с обсуждением каждого проекта. При этом, ввиду отсутствия в области полноценных филиалов БВУ, на еженедельных заседаниях с участием операторов программы, потенциальными участниками мы рассматривали вопросы улучшения мер и оптимизации процессов получения льготных кредитов.
В целях социальной поддержки многодетных семей и молодых предпринимателей, на 2019 год была разработана специальная программа "Кәсіпкер ана" и "Жас кәсіпкер" – со ставкой в 1% и до 2-х млн тенге.
Также, в виду чрезвычайной ситуации в г. Арысь была принята программа "Камқор" с аналогичной процентной ставкой в 1% для субъектов бизнеса пострадавших во время взрывов. С помощью данной программы было поддержано около 70 арыских предпринимателей на сумму 400 млн тенге.
Хотел бы отметить, что благодаря принимаемым акиматом области мерам поддержки МСБ объем выпускаемой продукции ими за 11 месяцев вырос на 35,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, совместно с региональным Департаментом Комитета государственных доходов мы также работаем в направлении вывода бизнеса из тени посредством обеспечения 100%-ного внедрения онлайн контрольно-кассовых аппаратов субъектами МСБ и использование бизнесом POS-терминалов.
– Что делается в области для поддержки экспортеров? Есть ли в области предприятия, чья продукция могла бы составить достойную конкуренцию на внешнем рынке?
– Сначала хотел бы отметить, что в нашей области работают порядка 224 компаний-экспортеров с экспортной корзиной свыше 200 видов продукции. С ними налажен контакт и получена детальная информация по сферам их деятельности.
Ни для кого не секрет, что основные меры государственной поддержки экспортеров в основном сосредоточены на центральном уровне в лице таких государственных компаний как АО "ЭСК "KAZAKH EXPORT", АО "Казахстанский центр индустрии и экспорта "Qazlndustry" и других. Наша задача здесь – это обеспечение своевременной и полноценной вовлеченности наших предприятий в получении поддержки экспортеров области. При этом оказание содействия в решении проблемных вопросов по выходу на зарубежные рынки порою также имеет критическое значение для экспортеров.
Со стороны государства оказывается не малая поддержка экспортному бизнесу, экспортеры активно получают льготы и преференции. Так, благодаря проведенной информационно-разъяснительной работе центром развития экспорта Turkistan Invest среди предпринимателей, в течение двух месяцев, с момента вступления Правил возмещения части затрат, мы смогли увеличить число заявок с нуля до 23 на сумму 294 млн тенге.
Наряду с этим АО "Кентауский трансформаторный завод" и ТОО "Газпром Нефть – Битум Казахстан" получили страхование кредитов в АО "KAZAKH EXPORT"
на общую сумму 908 млн тенге.
Параллельно с поддержкой действующих экспортных производств, мы активно проводим работу по реализации инвестиционных экспортоориентированных проектов.
В предстоящем году мы планируем продолжить указанную работу с активным вовлечением ресурса Регионального Совета по развитию экспорта и проектного офиса на базе НПП "Атамекен". В целом импорт составил 345 млн долларов США, экспорт - 574 млн долларов. Данные цифры говорят о том, что экспортный потенциал в регионе развивается: если раньше импорт всегда опережал по оборотам экспорт, то на сегодняшний день видно, что экспорт показывает динамику роста.
– Насколько Туркестанская область сегодня привлекательна для инвесторов? Что делается для того, чтобы привлечь инвесторов? За период существования региона, чего удалось достичь?
– Древний Туркестан сегодня превращается в современный красивый город, при этом сохраняя свой исторический облик, чем привлекает туристов и инвесторов со всего мира. Так, на сегодня показатель инвестиции в основной капитал вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а внешние инвестиции составили 46 млрд тенге, что превосходит все наши ожидания.
Если говорить о привлекательности региона, то для инвесторов в Туркестане создана специальная экономическая зона с общей площадью порядка 4 тыс. га и новая индустриальная зона "TURKISTAN" – 310 га. В индустриальной зоне г. Туркестан применен международный опыт по строительству для инвесторов готовых производственных зданий (Ready-to-use sites), предоставляемых на льготных условиях. В текущем году ожидаем завершения строительства двух таких зданий.
В целях предоставления услуг инвесторам по принципу "одного окна" в области функционирует региональное агентство по привлечению инвестиций и развитию экспорта Turkistan Invest, обеспечивающее сопровождение инвесторов на всех стадиях реализации проектов. Данная работа проводится в тесном сотрудничестве с региональным представительством АО "KAZAKH INVEST".
Успешным примером является запуск инвестиционного проекта по строительству промышленной теплицы в Келесском районе крупным агрохолдингом из России АПХ "Эко-Культура" на сумму 1,3 млрд долларов США.
В целом в текущем году в область привлечено 18 инвесторов, в том числе 16 иностранных, с общей суммой планируемых к реализации проектов более 832 млрд
тенге. Кроме того, до 2024 года нами был составлен пул из 374 проектов на сумму 3,4 трлн тенге, из которых в 2019 году реализуются 70 проектов на сумму 123 млрд тенге с созданием 2 600 рабочих мест.
Вместе с тем, хотел бы отметить потенциал инвестирования в сферу туризма нашей области. Уже начались подготовительные работы по реализации крупнейшего проекта "Горнолыжный курорт "Каскасу" и "Караван Сарай". Это будут два мощных якорных проекта в сфере туризма.
– К слову, давайте поговорим о туристическом потенциале. Сегодня большие ставки делаются именно на развитие туризма. В этом плане Туркестанской области повезло вдвойне – здесь размещено огромное количество мест, привлекательных для туристов. Но даже при всем при этом, туристов больше не станет, если для них не будут созданы особые условия. Какая работа ведется в этом направлении?
– Вы абсолютно правы. Именно поэтому сейчас в области ведется большая работа по развитию инфраструктуры и привлечению инвестиций. Здесь следует отметить, что город Туркестан внесен в топ-10 туристических объектов Государственной программы развития туризма на 2019-2025 гг.
Кроме того, одна из субзон СЭЗ "Туркестан" площадью 297 га имеет туристическое направление и инвесторы, реализующие там проекты, получают соответственно налоговые и таможенные преференции.
Сейчас в Туркестане ведется строительство множества объектов инфраструктуры и туристских объектов, которые в последующем будут предоставлять собою достопримечательности города. Как, например, "Визит центр", "Центр ремесленничества "Великий шелковый путь", гостиницы "Rixos Turkestan", международного аэропорта, "Музея Яссауи" и другие.
Кроме того, в 2020 году планируется ввести в эксплуатацию музей Х.А. Яссауи, Центра "Ұлы Дала Елі", Конгрес холла, театра Драмы, аэропорта, городского парка аттракционов.
Вместе с тем, главная цель – в ходе строительства сохранить исторический облик Туркестана. Поэтому нас очень радует, что 4 июля на 43 сессии ЮНЕСКО в г. Баку был одобрен проект благоустройства прилегающей к мавзолею Яссави территории. Значит мы все делаем правильно, и это подтверждают международные эксперты.
Надеемся, что все эти меры позволят увеличить приток туристов. Отметим, ежегодно мавзолей посещают 1,5 млн туристов. Это показывает – насколько велик туристический потенциал Туркестана. В планах – довести количество туристов в 2025 году до 5 млн человек. Мы преследуем цель повышения узнаваемости и популяризации Туркестанской области, для этого также были разработаны 10 маршрутов и 10 видеороликов, также для развития туризма в области подключаем к работе посольства, Kazakh Tourism и ожидаем от них продвижения и рекламы.
В современном мире молодежь поглощает информацию посредством интернета и социальных сетей, в этой связи видеоролики будут размещены в социальных сетях. Данное мероприятие будет иметь мультипликативный эффект и послужит хорошим информационным и рекламным ходом для Туркестанской области.
– К сожалению, с наступлением холодов в сети стали появляться фотографии смога над Туркестаном. Это серьезная проблема, которая может отпугнуть иностранных туристов и потенциальных инвесторов, радеющих за экологию. Как акимат планирует решать этот вопрос?
– Смог является одной из серьезных проблем Туркестана. Основная причина на самом деле лежит на поверхности – отсутствие газификации. На сегодня, проект газификации области есть, и он реализуется. Отмечу, что область готова к газификации на 46%. Из 78 населенных пунктов 30 уже подключены, по 48 разработаны дорожные карты и до конца года планируется подключение 20 населенных пунктов. Остальные 28 планируется подключить до конца следующего года. До 2025 года в планах газифицировать 95% области.
Что касается самого города Туркестана, то он газифицирован на 26%, а это около 20 тыс. потребителей. Проект газификации города поделен на 11 этапов, 7 из которых завершатся уже до конца 2019 года. На улицах, которые готовы к подключению, находятся жилые дома и объекты бизнеса, охват газификации расширяется с каждым днем, соответственно, количество смога уменьшается. Очень скоро понятие смога не будет пересекаться с городом Туркестан.
Мы к газу подключаем, работу проводим, но при этом со стороны граждан также необходима активность в сборе, подаче необходимых документов, оповещаем их об этом, и хотелось бы ускориться в этом деле, всех надо подключить к газу, и работу надо выполнять в темпе, не сбрасывая скорость.
Кроме того, по части экологии, сейчас вокруг города возводится «зеленый пояс» - около 300 тысяч саженцев высажено вокруг города и это только начало. Общая площадь высадки превышает 7700 га, на которых разместятся 3,5 млн деревьев. Это поможет городу справиться с негативными последствиями быстрой урбанизации и значительно оздоровить экологию Туркестана. Хочу отметить, по поручению акима Туркестанской области разрабатывается комплекс мер по улучшению экологии. Надеюсь, уже в следующем году у экоактивистов к нам не будет серьезных претензий. При этом, пользуясь случаем, хочу пригласить всех в нашу область, чтобы лично убедиться – здесь самые благоприятные условия для предпринимателей, инвесторов и для тех, кто, возможно, захочет остаться здесь навсегда.
– Какие планы на будущий год?
– Думаю, о конкретных планах на 2020 год нужно будет еще одно полноценное интервью, чтобы быть конкретным и не голословным. Если говорить кратко: планируем работать по курсу Елбасы и Президента, продолжать реализацию инвестиционных проектов, начать фазу запуска тех проектов, которые запланированы на будущий год, расширить базу экспортных компаний, привлечь больше туристов. Как вы знаете, Туркестан посетил Нурсултан Абишевич, был ознакомлен с ходом строительства и поставил новые задачи. Одна из задач – проведение Саммита Глав стран Центральной Азии, что уже является масштабным мероприятием. Это говорит о том, что все туристические объекты должны быть готовы к приему. Есть о чем поговорить, а лучше сразу же делать. Я был бы рад в следующем году рассказать уже о проделанной работе, чем рассказывать о многочисленных планах. Мечтать не вредно, но я больше верю в дела.
– Спасибо за содержательное интервью!