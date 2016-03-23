​Турнир вернулся

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Алим АНАПЬЯНОВ

Это были вторые по счету соревнования. Первый турнир в честь Диаса Ильясовича состоялся шесть лет назад. Затем об этих состязаниях как-то подзабыли. Но в нынешнем году Федерация футбола РК, наряду с турнирами памяти Георгия Козелько, Антона Шоха, Сергея Квочкина, Анатолия Ионкина и других известных игроков и тренеров прошлого столетия, включила в календарь и состязания на призы Омарова.

Как пояснил на пресс-конференции вице-президент ФФК Сеильда Байшаков, заслуги Диаса Ильясовича перед отечественным спортом трудно пере­оценить. Он был игроком команды «Кайрат», которая в далеком 1960 году впервые взяла старт в чемпионате СССР среди клубов высшей лиги. Потом Омаров стал спортивным журналистом. И всю свою жизнь посвятил пропаганде спорта и здорового образа жизни. Работал на многих крупных спортивных форумах в качестве телекомментатора, в том числе и на Олимпийских играх 1980 года в Москве.

Турнир вызвал большой интерес среди коллег Диаса Ильясовича. Он собрал десять коллективов. В двух подгруппах они выявили четверку сильнейших. В полуфинале представители газеты «PRO Спорт» обыграли со счетом 2:0 объединенную команду КТК и «Каравана». А дружина телеканала «Алматы» сумела только в серии послематчевых пенальти нанести поражение (5:3) команде пресс-службы «Казкома».

В борьбе за третье место «КТК – «Караван» с минимальным счетом 1:0 победил банкиров. В решающей встрече, в которой на поле шла исключительно упорная борьба, газетчики из «PRO Спорта» усилиями Адибека Абенова (он сотворил хет-трик) взяли верх над коллективом ТВ «Алматы» – 3:1. Телевизионщики ответили точным ударом Талгата Кожабекова. Кстати, он признан лучшим игроком состязаний. Лучшим вратарем стал его товарищ по команде Максат Слямбеков. Получил приз и самый меткий бомбардир журналистских соревнований Агзам Текенов из «PRO Спорта», забивший 5 голов. Награды победителям вручил сам Диас Омаров. А вице-президент Федерации футбола Казахстана Сеильда Байшаков пообещал, что этот турнир среди работников масс-медиа теперь будет ежегодным. 

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