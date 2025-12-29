Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отметил депутат Никита Шаталов, главный смысл поправок – сделать государственную поддержку более адресной, понятной и результативной.

«В первую очередь это касается возмещения части затрат на туристскую инфраструктуру. Определение четких требований к таким объектам позволит обеспечить целевой и обоснованный характер возмещения, стимулировать создание и модернизацию визит-центров и мест размещения туристов, которые отвечают современным стандартам качества и доступности – в том числе в приоритетных туристских территориях. И, что важно, это минимизирует риски поддержки объектов, которые не дают нужного эффекта и не обеспечивают достижение целей государственной политики в сфере туризма», - пояснил Шаталов.

Закон также закрепляет полномочия уполномоченного органа по установлению требований и к другим мерам поддержки.

«Первое – к туристскому продукту, где субсидируется стоимость авиабилета, включенного в турпродукт, при перевозке несовершеннолетних пассажиров внутри страны. Второе – к субсидированию затрат туроператоров по въездному туризму за каждого иностранного туриста, то есть поддержка будет ориентирована на реальный результат и эффект для экономики», - сказал мажилисмен.

Отдельно усиливается роль местных исполнительных органов: они смогут определять границы приоритетных туристских территорий и мониторить, чтобы объекты, созданные или модернизированные с господдержкой, сохранялись и использовались по назначению. Это вопрос ответственности на местах и защиты государственных вложений.

Также законом вводятся подушевое нормативное финансирование детско-юношеских спортивных школ и цифровая платформа Е-Спорт.