Мажилис на пленарном заседании принял поправки по вопросам поддержки туристской отрасли и детского спорта, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
Как отметил депутат Никита Шаталов, главный смысл поправок – сделать государственную поддержку более адресной, понятной и результативной.
«В первую очередь это касается возмещения части затрат на туристскую инфраструктуру. Определение четких требований к таким объектам позволит обеспечить целевой и обоснованный характер возмещения, стимулировать создание и модернизацию визит-центров и мест размещения туристов, которые отвечают современным стандартам качества и доступности – в том числе в приоритетных туристских территориях. И, что важно, это минимизирует риски поддержки объектов, которые не дают нужного эффекта и не обеспечивают достижение целей государственной политики в сфере туризма», - пояснил Шаталов.
Закон также закрепляет полномочия уполномоченного органа по установлению требований и к другим мерам поддержки.
«Первое – к туристскому продукту, где субсидируется стоимость авиабилета, включенного в турпродукт, при перевозке несовершеннолетних пассажиров внутри страны. Второе – к субсидированию затрат туроператоров по въездному туризму за каждого иностранного туриста, то есть поддержка будет ориентирована на реальный результат и эффект для экономики», - сказал мажилисмен.
Отдельно усиливается роль местных исполнительных органов: они смогут определять границы приоритетных туристских территорий и мониторить, чтобы объекты, созданные или модернизированные с господдержкой, сохранялись и использовались по назначению. Это вопрос ответственности на местах и защиты государственных вложений.
Также законом вводятся подушевое нормативное финансирование детско-юношеских спортивных школ и цифровая платформа Е-Спорт.
«Это позволит увеличить расходы на одного спортсмена до 415 тысяч тенге в год (при текущем среднем уровне около 233 тысяч тенге) и повысить оплату труда тренеров за счет доплат за квалификацию. Платформа Е-Спорт обеспечит учет, управление и аналитику в отрасли, а также обмен данными с другими системами», - пояснил депутат Шаталов.