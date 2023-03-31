Турция одобрила вступление Финляндии в НАТО

До настоящего момента Турция оставалась последним из участников НАТО, который не одобрял заявку Хельсинки на присоединение к альянсу.

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Великое национальное собрание (парламент) Турции одобрило законопроект о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО. Голосование прошло в ходе пленарного заседания парламента, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается, все 276 участников заседания поддержали законопроект. Финляндия таким образом получила юридические основания для полноправного вступления в альянс.

Турция до настоящего момента оставалась последним из участников НАТО, который не одобрял заявку Хельсинки на присоединение к альянсу. Венгрия затягивала процесс, но одобрила соответствующий законопроект 27 марта. Теперь все члены организации одобрили кандидатуру Финляндии.

В ходе пленарного заседания турецкие депутаты отметили, что на этом этапе в отношениях Турции и Финляндии нет серьезных проблем с точки зрения учета интересов Анкары в области борьбы с терроризмом. В то же время законодатели отметили, что Швеция, подавшая вместе с Финляндией заявку на вступление в НАТО, до сих пор не выполнила положения подписанного с Турцией меморандума и еще не готова стать частью альянса.

Информагентство напомнило, что Финляндия и Швеция в мае 2022 года подали заявки на вхождение в состав Североатлантического альянса, однако процесс вступления заблокировала Анкара, потребовав от них объявить террористическими курдские организации, а также выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке переворота в Турции в 2016 году. Чтобы урегулировать эти вопросы перед саммитом НАТО в 2022 году, между Турцией, Финляндией и Швецией был подписан меморандум с перечнем конкретных шагов, которые, по мнению Анкары, должны сделать две северные страны.