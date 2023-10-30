Творческая командировка

По словам художника Аймурата Танатова, в период с мая по июль нынешнего года при поддержке общественного объединения «Актауский городской союз художников», работающего в рамках государственного гранта, и управления культуры, архивов и документации Мангистауской области состоялась экспедиция под названием «Отпантау – Улытау».

Художники провели мастер-классы в четырех регионах страны, посетили сакральные места Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Туркестанской областей.

Как рассказал Аймурат Танатов, экспедиция проходила по маршруту Отпантау – Сарайшык – Бокей Орда – комплекс Корқыт ата – мавзолей Ходжи Ахмета Ясауи. Участники принимали участие в пленэрах, организованных в этих исторических местах.

А в Астане была организована выставка работ художников из региона под названием «Осенний вернисаж», на которой и состоялось подведение итогов ­экспедиции «Отпантау – Улытау».