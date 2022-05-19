Твори, выдумывай, пробуй!

– Многие преподают здесь с первых дней, это профессио­налы свое­го дела: именитые художники, композиторы, ученые, спорт­смены – чемпионы мира, Европы, Азии. Поначалу, конечно, трудно было. Не все умели работать с планами и журналами, но все поменялось, когда пришли дети с горящими глазами, – вспоминает Кымбат Мукановна. – Наши дети поступают в колледжи и продолжают заниматься, помогают своим педагогам, поступают в «Шабыт» и, окончив обучение, приходят сюда работать.

– У нас есть и бюджетные группы: около десяти тысяч из наших ребят занимаются бесплатно – это дети из многодетных семей, с особыми образовательными потребностями, сироты. Остальные секции, например, большого тенниса, платные, но по цене вполне приемлемой, занятия идут два раза в неделю, – продолжает Кымбат Иргебаева.

Педагоги ДШ всегда в тесном контакте с родителями, в этом году здесь даже открыли Школу матерей. Дворец сотрудничает с благотворительными фондами, осуществляет важные социальные проекты. Один из них – «Аяла», в рамках которого работают две группы по плаванию и секция каратэ для детей с особыми образовательными потребностями, около 200 детей посещают кружки пения, танцев, рисования.

– Мы работаем по семи направлениям: научно-техническому, спортивно-оздоровительному, историко-краеведческому, художественно-эстетическому, гуманитарному, психологической поддержке и детскому движению. У нас свои бассейн, ледовая арена, теннис­ный корт, легкоатлетический манеж. Материально-техническая база регулярно обновляется, – рассказывает руководитель учебно-методического отдела Дворца школьников им. аль-Фараби Кымбат Иргебаева. – В 2018-м открыли бесплатные комьюнити-центры в расположенных на окраинах города школах. Предварительно, конечно, встречались с родителями, провели анкетирование, какие кружки действительно нужны детям. Это, как правило, английский, казахский языки, шахматы.

Сегодня здесь работают 105 кружков и спортивных секций, которые ведут 170 педагогов дополнительного образования, посещают же их 12 250 детей.

Открывшийся в 2012 году Дворец школьников представляет собой активно действующую педагогическую систему, задача которой – дать детям и молодежи социально значимую позитивную цель, средства для ее достижения и коллектив для совместной деятельности по интересам. Уже реализовано множество проектов, выпущено не одно поколение ребят, а дворцу присвоено имя великого ученого аль-Фараби.

Дворец активно проводит меж­дународные, республиканские и городские конкурсы и спортивные соревнования – по греко-римской борьбе, шахматам, каратэ. К примеру, скоро состоятся международные соревнования по дзюдо, куда приедут дети из Узбекистана, Кыргызстана и России.

– Стараемся проводить состязания по всем видам спорта и творческим направлениям, чтобы наши дети могли участвовать здесь, так как не у всех есть возможность выезжать, – поясняет Кымбат Мукановна. – Ежегодно у нас проходит конкурс научных проектов, а еще мы отвечаем за проведение городского конкурса «Жұлдызай». В этом году трое наших воспитанников по его итогам получили путевку на республиканский фестиваль в Туркестане.

Будущих победителей «взращивают» непосредственно на занятиях. Самые популярные кружки – хореография и вокал, здесь также функционирует городской дебатный центр. Радует, что большая часть ребят занята в спортивных секциях: им нравятся плавание, хоккей, фигурное катание, художественная гимнастика.

Недавно во дворце открылся центр креативного образования Sana, где обучают программированию и компьютерной графике. Дети погружаются в мир современных технологий, приобретают опыт создания роботов, игр и приложений, а также знакомятся с основами кодирования, прог­раммирования, компьютерного моделирования в игровой форме. Ведь именно так ребенок быстрее приобретает необходимые навыки и знания, развивает логическое мышление и формирует когнитивные способности.

Есть у ДШ и проекты, специально подготовленные к Году ребенка: городской конкурс юных блогеров и журналистов «Dom.KZ», чемпионат по робототехнике «Білім шыңы». Готовится большая праздничная программа «Талисман детства» и открытие аллеи «Лучше всех» с именами самых талантливых ребят столицы.

Учение с увлечением

Нам удалось посетить несколько кружков и секций, «подглядеть» за процессом становления будущих артистов и чемпионов. К слову, о некоторых из них мы уже рассказывали в газете.

В одном из спортивных залов тренер по легкой атлетике, кандидат в мастера спорта Райана Амангельды что-то эмоционально объясняла подопечным, когда мы отвлекли ее на небольшой разговор. Оставшимся «без присмотра» юным спортсменам даже в голову не пришло расслабляться – каждый продолжил тренировку в прежнем темпе. «Вот это дисциплина!» – подумалось мне.

– Как известно, королева спорта – легкая атлетика. Я в этом виде спорта уже более сорока лет, если считать секцию, физкультурный институт и работу тренером. Это мое не только профессиональное дело, но и любимое, и эту любовь стараюсь передавать детям во время занятий. Это сложный вид спорта, здесь не на кого рассчитывать – только на свои силы, на то, что могут выдать мышцы, – воодушевленно рассказывает Райана Амангельдиевна.

Для своих воспитанников тренер – пример во всем, поэтому надо находиться в форме – например, участвовать в беговых марафонах и быть интересной личностью.

– Приучаю детей к регулярным занятиям различными креативными игровыми методами, а благодаря Интернету сейчас возможно вообще все. Кто-то хорошо прыгает, кто-то бегает короткие дистанции, а у кого-то есть выносливость, и в первые месяцы обучения моя задача – выявлять, кто из ребят – будущий спринтер, кто – хороший прыгун, а кто побежит на дальние дистанции. От этого зависят дальнейшие тренировки, – объясняет тренер.

И делится наблюдением: из-за высокой образовательной нагрузки 90% ребят приходят в секцию с плоскостопием, что влияет на технику бега, а у 56–60% – различного вида искривления позвоночника.

– Ставлю перед собой ответственную задачу – заботиться о том, чтобы дети могли прокачать осанку, чтобы у них были сильные мышцы и здоровые глаза, поэтому строго рекомендую – не больше двух часов в день за сотовыми телефонами. Специально их так нагружаю, чтобы они с тренировки уходили в хорошем настроении, но и с капельками пота на лице – и не могли «дотянуться» до телефона, – раскрыла «лайфхак» Райана Амангельдиевна.

Важна в спорте и мотивация, поэтому в секции каждые месяц-два выявляют лучших бегунов, спринтеров, проводят игровые эстафеты и соревнования.

– Дети любят, когда их хвалят. Когда ребенок достигает результатов, у него проявляются новые черты характера, лидерские качества. Устают, но побеждают; плачут после первого поражения, но потом возвращаются с новыми силами, – отмечает Райана Амангельды. – Стремлюсь, чтобы мои спортсмены не стояли на месте, развивались, добивались результатов. Мои дети – будущие чемпионы.

Порой тренировки по желанию ребенка не ограничиваются залом, а переносятся и домой, и на детскую площадку. Наверное, так и рождается та самая любовь к спорту, которая укрепляет сильный дух в столь юных сердцах.

В другой части ДШ мы заглянули на занятие кружка «Основы PR и журналистики», где встретили будущих коллег.

– Я пришла сюда, потому что хочу научиться писать статьи и в будущем стать журналистом, как мой папа. Занятия у нас проходят увлекательно: мы брали интервью, пробовали себя в роли корреспондентов, писали материалы и снимали сюжеты, – рассказала 13-летняя Шырайлым Тайманова. – На основе пройденных занятий я решила, что хочу стать именно тележурналистом.

Одним из самых запоминающихся уроков Шырайлым назвала соцопросы: оказалось, что страшновато подходить к незнакомым людям с вопросами, и тем более слышать отказ.

– Преподаватель объясняла, как правильно работать с рес­пондентами, не опускать руки, если откажут. У всех нас к опросу был разный подход: кто-то громко зазывал людей на интервью, я старалась в первую очередь вежливо рассказать, для чего нам это нужно. И люди, как правило, соглашались ответить на мои вопросы. Мы записывали ответы на диктофон, потому что многие стесняются говорить именно на камеру, – вспоминала Шырайлым.

В ходе нашей небольшой экс­курсии выяснилось, что есть во дворце и действительно уникальные кружки. Например, единственная в столице, а возможно, и в Казахстане, студия фортепиано «Софт Моцарт», работающая по авторской методике американского музыковеда Елены Хайнер.

– Это программа для коллективного преподавания фортепиа­но. Испокон веков занятия были индивидуальными, а Soft Mozart позволяет одновременно обучать 10 детей: они сидят в наушниках, у каждого ноутбук и синтезатор, занимаются самостоятельно, никому не мешая. Здесь все подается в доступной детям форме, и я в этом процессе только направляю, делаю какие-то поправки, помогаю руки поставить, ноты разобрать, – рассказывает руководитель студии фортепиано «Софт Моцарт» Татьяна Бугинене.

Педагог работает здесь с 2013 года. Вспоминает, как волнительно и радостно было перебираться из маленького городка в столицу, в новый Дворец школьников, который позже стал вторым домом. Работы много, потому что на занятия музыкой стабильный высокий спрос.

– Фортепиано было и остается популярным инструментом. Многие по 4–6 лет ходят в этот кружок, прямо как в музыкальную школу. Но у нас – любительское музицирование, без экзаменов и зачетов, в чем свой плюс и минус. Музыкальная школа – это начальное профессиональное образование с четкими планами и требованиями, а наши дети играют музыку, которая им нравится. Мы сами устраиваем небольшие конкурсы, участвуем в респуб­ликанских и международных и неизменно занимаем призовые места. Но у нас больше свободы.

Далее мы с фотокором оказались в лаборатории кружка «Химик-исследователь», где нас радушно встретил кандидат химических наук, доктор PhD Ерлан Сулеймен.

В первую очередь в лаборатории привлекает внимание уникальная 4D-таблица Менделеева, где каждый элемент представляет собой целый шкафчик с изделиями из него, а еще можно просканировать QR-коды и прочитать информацию об элементах в Интернете. Еще бросается в глаза занимательная химическая игрушка с кристаллами меди внутри, которые, прорастая, создают целый мир под водой. Также к таблице подключен экран, на котором транслируются видеоролики об элементах и веществах.

Руководитель кружка с гордос­тью показал разработки своих подопечных. Здесь и строительная бумага из тополиного пуха; и лечебное мыло из курдючного жира и эфирного масла полыни; и шипучие таблетки из экстракта календулы, ромашки и витамина С; и антисептик из эфирного масла елки, оставшейся после Нового года; и гидропонная установка из обычной пятилитровой бутылки и керамзита; и даже тархун из полыни.

– Мы создали казахский бальзам на основе уникального рас­тения, произрастающего в Семее. Аяния гораздо активнее, чем ромашка. Помните бальзам «Доктор Мом»? В том же составе мы заменили экзотические масла на масло аянии, и он превзошел все ожидания – лечит кожные заболевания буквально за один день. На основе этого же масла мы сделали крем от угрей для подростковой кожи, – рассказал Ерлан Мэлсович.

Область исследований юных ученых весьма обширная: они изу­чали вредность энергетических напитков; изобрели искусственный мед с добавками эфирных масел из зизифоры; «незамерзайку» на основе полыни и изопропилового спирта; сахарную пасту с экстрактом лечебных растений для шугаринга, чтобы избежать воспалительного процесса. А еще сделали бумагу из соломы, пропитали ее эфирными маслами и получили ароматизатор для автомобилей. Из нее же сделали гранулы для кошачьего туалета, они органического происхождения, легко распадаются и их можно смывать. К слову, продукты, созданные свои мозгами и руками, дети даже реализуют, так у них развиваются бизнес-навыки.

Каждый день в этом кружке дарит маленькие открытия. Например, школьники нанесли на карту все места, куда когда-то падали метеориты, и оказалось, что все они создают прямую линию.

– Мне как-то принесли восковую моль в целлофановом пакете, который я положил в шкаф. Через две недели оказалось, что она проела пакет, причем в нескольких местах. Так мы выяснили, что восковая моль может утилизировать пластик, защитили на эту тему научный проект. Ведь большая проблема для человечества: вспомните «мусорное пятно» в океане размером с Австралию, – поделился Ерлан Сулеймен.

Есть и много запатентованных изобретений, ребята проводят исследования, регулярно участвуют и побеждают в конкурсах научных проектов. У наших юных ученых есть отлично оснащенная лаборатория и возможность изу­чать все, что им нравится.

Да и не только у юных ученых. Все кабинеты и спортивные залы, кружки и секции во Дворце школьников устроены так, чтобы у ребят всегда было место для полета фантазии, вдохновения. Оттого, наверное, детям так нравится проводить здесь время – творить, исследовать, достигать вершин. В этих стенах воспитывают будущих ярких представителей культуры, искусства, спорта и науки.