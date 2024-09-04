Тысячи активистов Израиля вышли с требованием прекратить огонь в секторе Газа

Массовые протесты третий день идут в Тель-Авиве

Фото: скриншот видео / 24.kz

В Израиле тысячи активистов третьи сутки выступают с требованием заключить сделки по освобождению израильских заложников и прекратить огонь в секторе Газа, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Демонстранты перекрыли движение транспорта по ряду улиц и вступили в столкновение с полицейскими. Они бросают в них камни и используют фаеры.

Отметим, массовый митинг организован после известий об убийстве шестерых израильских заложников, которые провели в плену у ХАМАС 330 дней.

Протесты стали крупнейшей демонстрацией с начала нового витка конфликта на Ближнем Востоке.





