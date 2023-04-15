Тюковальный аппарат убил подростка в Абайской области

Несовершеннолетний житель Абайской области погиб жуткой смертью, по неосторожности угодив в лом тюковального аппарата для сена, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

Фото: Kazpravda.kz

Трагедия случилась 14 апреля на поле в Бескарагайском районе. 17-летний подросток со своим знакомым тюковал сено.

Несовершеннолетний работал между трактором и тюковальным прессом, соединенным приводом вала с трактором. Решив перепрыгнуть через привод вала, он зацепился одеждой за вал, из-за чего его замотало, и он попал в лом тюковального аппарата.

От полученных травм подросток скончался на месте происшествия.

По данному факту начато досудебное расследование.