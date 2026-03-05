Тюльпаны раздадут бесплатно женщинам к 8 марта в Астане

110
Дана Аменова
специальный корреспондент

Разнообразные спортивные и культурные мероприятия, проходящие в эти дни, дарят жителям и гостям столицы по-настоящему праздничное настроение

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане в преддверии Международного женского дня – 8 марта планируется провести десятки мероприятий культурной, спортивной, социальной и благотворительной направленности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат 

Праздничные программы проходят в театрах и концертных залах, музеях и библиотеках, спортивных комплексах, организациях образования и общественных пространствах города.

5 марта в районе Байконыр будет организовано интерактивное инсталляционное мероприятие «Айнадағы ару». Красота женщин и праздничное настроение будут подчеркнуты с помощью украшенных зеркал, установленных в многолюдных местах района.

В этот день в Центре активного долголетия по ул. Кошкарбаева, 29/1 будет организован конкурс «Келін ененің топырағынан».

Также состоится турнир по волейболу среди женщин – работников государственных учреждений района Байконыр в школе-гимназии №10.

Во Дворце школьников им. Аль-Фараби будет организовано дефиле образцов национальной модной одежды «Moda FEST».

6 марта в столице с 11:00 до 19:00 будут организованы разноплановые концерты, литературно-культурные вечера, мастер-классы, спортивные соревнования и онлайн-проекты.

В спортивном комплексе Колледжа общественного питания и сервиса пройдет турнир по волейболу среди женщин – работников государственных учреждений района Алматы.

Для детей с особыми потребностями будет организован республиканский онлайн-конкурс рисунков «Ананың бейнесі» (Детская художественная школа).

В рамках празднования Международного женского дня пройдет турнир по тоғызқұмалақ среди пенсионеров района Сарайшык в Центре активного долголетия.

В районе Байконыр пройдет концертная программа для мам «Шынайы алғыс – жүректен шыққан сый».

Поэтический вечер «Арулар асыл жандар» пройдет на сцене поисково-экспериментального театра Sintez.

В 15:00 в Музее искусств состоится концерт «Анаға тағзым – аруға құрмет».

В 19:00 на сцене Государственного театра танца «Наз» проведут концерт «Аяулы ана».

В 19:00 на сцене Государственной академической филармонии имени Е. Рахмадиева пройдет концерт «О чем поют мужчины».

Мероприятие «Сағыныш қоңырауы» будет организовано в здании ГУ «Государственный архив».

7 марта в Астане запланирован ряд праздничных мероприятий, посвященных женщинам.

В этот день на территории города пройдет акция по раздаче цветов жительницам столицы.

В средней школе №108 (ул. Е 117, 40а) в рамках праздника «8 марта – Международный женский день» состоится турнир по волейболу среди учителей общеобразовательных школ (женщин) района Есиль.

В рамках праздника среди учителей общеобразовательных школ района Нура будут организованы соревнования по национальным играм (тоғызқұмалақ, бес асық, армрестлинг, ләңгі тебу).

В 19:00 на сцене театра «Жастар» состоится театрализованная концертная программа «Жанарымдағы жалғыз әуен».

В 18:00 на сцене Государственного театра драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова состоится спектакль «Келіндер көтерілісі».

7 марта в социальных сетях будет опубликована виртуальная выставка «Жанымда жүр жақсы адам…».

В этот же день в соцсетях запустят челлендж «От мужчин. С уважением».

С 7 по 8 марта на территории района Сарайшык будет организована акция по раздаче тюльпанов населению.

8 марта в районе Сарайшык состоится торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню, с участием акима района.

8 марта в онлайн-формате пройдет праздничный челлендж школьных хоровых коллективов «Анаға арнау».

Также 10 марта среди жителей района Сарыарка пройдут соревнования «Веселые старты» в Кризисном центре «Үміт».

#Астана #праздник #мероприятия #8 марта

