Тюремный срок получил из-за 200 тыс. тенге чиновник в Мангистау

Также он пожизненно лишен права занимать должности на госслужбе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Тупкараганский районный суд огласил приговор в отношении директора КГУ «Центр трудовой мобильности» Управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области М. Кайранбаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по противодействию коррупции

По информации Антикора, он признан виновным в хищении мошенническим путем денег гражданина Узбекистана в размере 200 тыс. тенге под предлогом содействия в трудоустройстве.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 4 месяца.

Одновременно с этим осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора, добавили в агентстве.



