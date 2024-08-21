Тюремный срок получил из-за 200 тыс. тенге чиновник в Мангистау

Мошенничество , Коррупция
105
Дана Аменова
корреспондент

Также он пожизненно лишен права занимать должности на госслужбе

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Тупкараганский районный суд огласил приговор в отношении директора КГУ «Центр трудовой мобильности» Управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области М. Кайранбаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Агентство РК по противодействию коррупции

По информации Антикора, он признан виновным в хищении мошенническим путем денег гражданина Узбекистана в размере 200 тыс. тенге под предлогом содействия в трудоустройстве. 

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 4 месяца.

Одновременно с этим осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора, добавили в агентстве.
 
 

#суд #мошенничество #взятка #директор

Популярное

Все
Вам пакет. Экологический!
Защищены права более двухсот работников
Погружение в древность
Призерам Олимпийских игр подарили квартиры и автомобили
Тысячи мальков после паводков оказались отрезанными от большой воды
Копить деньги на учебу ребенка можно уже с пятилетнего возраста
Приаралье становится центром стекольной промышленности
В столице прошли публичные слушания по вопросу строительства атомной электростанции
Стратегическое партнерство и братские связи
На археологическом комплексе провели уборку
Укреплять боевое содружество
Более чем 9 тыс. казахстанцам назначена специальная соцвыплата
Солдаты массово отравились в Карагандинской области
Доминанты исследований казахстанского ученого: неординарный взгляд из Оксфорда
Проверки на дорогах
В Алматы достраивают студенческие общежития
Стартовала «Летняя школа волонтеров-2024»
Каждый будет нести персональную ответственность
Накануне старта Лиги наций УЕФА
Пилотная сельхозперепись стартовала в Казахстане
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
С газом наметились подвижки
На аттракционе столичного парка оборвался трос - ВИДЕО
Путеводитель по казахской кухне: как попробовать гастрономические «коронки» регионов
«Первое, что понравилось, был батут...»
Сколько стоит отдых на Каспийском побережье?
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Самая скандальная стройка Талдыкоргана возобновится
Известному футболисту «Кайрата» Эдуарду Сону исполняется 60 лет
С блогеров сняли обвинения в вымогательстве
Форму школьную купить – это вам не шутка
Не заплатили за отдых детей
Уголовное дело за дезинформацию о школьнице, попавшей в секс-рабство, завели в полиции
Токаев вручил ордена спортсменам и тренерам национальной сборной
Президент посетил предприятие по производству шин
Массовый субботник под живую музыку прошел в Актау
Навели порядок в ущелье
«Алименты – это не прихоть женщины»: Эксперт о «бывших детях» и алиментном долге в Казахстане
Павел Дуров выделил образовательные гранты для сельских детей Казахстана
На «Фукусиме-1» произошла утечка 25 тонн радиоактивной воды
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
В Таразе открылся филиал российского университета
Токаев произвел назначения в своей администрации
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Генеральная прокуратура подвела итоги работы за первое полугодие 2024 года
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Стали известны имена обладателей грантов на 2024-2025 учебный год
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Всемирные игры кочевников: какие состязания пройдут во Дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова в Астане
Несколько участков дорог перекроют в Астане
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Интеграция отвечает общим целям
В Костанае прошел региональный «Форум сельских женщин Казахстана»
Землетрясение в 6,8 баллов произошло у берегов Филиппин
Появится парк на «Колесных рядах»

Читайте также

Иностранец с аппаратурой для помощи мошенникам задержан в А…
Осужден начальник ДУИС по СКО
Осужден спортивный директор футбольного клуба «Жетісу»
Осужден спортивный директор футбольного клуба «Жетісу»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]