Тюремный срок получил водитель, неоднократно садившийся за руль в нетрезвом состоянии

В Акмолинской области вынесли приговор водителю, управлявшему автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, будучи лишенным права управления транспортными средствами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Несмотря на то, что с 2020 года данный гражданин дважды привлекался по аналогичному уголовному правонарушению, где в отношении него применены наказания в виде содержания под стражей, вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии, чем подверг опасности окружающих лиц.

Суд, поддержав позицию прокуратуры района Биржан сал, назначил подсудимому наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы, с пожизненным лишением права управления транспортными средствами, с отбыванием наказания в учреждениях УИС максимальной безопасности.