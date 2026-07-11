Полицейского осудили за взятку и фальсификацию документов о беременности

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Межрайонный суд города Аксу вынес приговор сотруднику отдела полиции, признанному виновным в получении взятки и фальсификации доказательств по административному делу. Преступление было выявлено в ходе прокурорской проверки, передает Kazpravda.kz.

Как установлено судом, женщина, не имея права управления транспортными средствами, совершила дорожно-транспортное происшествие, находясь в состоянии алкогольного опьянения. При рассмотрении административного дела в суд была представлена справка о беременности, на основании которой административный арест был заменен штрафом.

В ходе проверки прокуроры установили, что медицинский документ оказался поддельным.

«Благодаря своевременной и оперативной работе прокуроров было выявлено коррупционное преступление и доказана фальсификация документа лицом, которое избежало надлежащей ответственности за совершение административного правонарушения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в Генеральной прокуратуре.

По итогам судебного разбирательства сотрудник полиции признан виновным в получении взятки и фальсификации доказательств по административному делу. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 6,6 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и иные государственные должности.

Кроме того, осужденный лишен специального звания, а сумма полученной взятки конфискована в доход государства.

В Генеральной прокуратуре также сообщили, что суд положительно оценил работу сотрудников прокуратуры Павлодарской области, вынеся представление об их профессиональном опыте.

Приговор суда в законную силу не вступил.