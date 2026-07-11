Земля должна давать урожай

В сельскохозяйственном райо­не Самар Восточно-Казах­станской области в госсобственность вернули больше 4 тыс. га невозделываемых земель. Как сообщили в прокуратуре области, в ходе анализа данных по использованию сельхозземель было выявлено 20 участков, длительное время остававшихся заброшенными. Их общая кадастровая стоимость превысила 20 млн тенге. По актам надзорного органа данные земли возвращены в госсобственность и будут переданы крестьянским хозяйствам на конкурсной основе.