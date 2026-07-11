Теперь придется поработать

Вместо традиционного штрафа горе-туристам предстоит отработать от 20 до 55 часов на уборке туристических троп, экологических маршрутов и мест отдыха. То есть нарушителям, привлеченным к ответственности за административные правонарушения, придется поработать на благо природы.

Такие решения приняты по итогам материалов, собранных госинспекторами ГНПП «Бурабай» совместно с сотрудниками полиции во время рейдовых мероприятий. В национальном парке отмечают, что общественные работы – одна из мер административного воздействия, предус­мотренных законодательством Казахстана. Такой вид наказания направлен не только на привлечение виновных к ответственности, но и на формирование уважительного отношения к природе и правилам пребывания на особо охраняемых природных территориях.

Добавим, что контроль за соблю­дением природоохранного законодательства в ГНПП «Бурабай» ведется постоянно. Государственные инспекторы и стражи порядка регулярно проводят рейды, проверяя соблюдение установленного режима.

Между тем с начала 2026 года инспекторы составили 127 административных протоколов. Среди наиболее частых нарушений – съезд автомобилей в лесной массив, нарушение требований пожарной безопасности, палатки в запрещенных местах, туристическая деятельность без разрешительных документов. Кроме того, грешат гости нацпарка мелким хулиганством и другими административными правонарушениями.

В ГНПП «Бурабай» еще раз напоминают, что сохранение уникальной природы нацио­нального парка зависит от каждого посетителя. Туристов призывают соблю­дать правила, не разводить костры в запрещенных местах, не заезжать на автомобилях в лес­ную зону, бережно относиться к окру­жающей среде.