Тюремный жетон

Слышать тюремный жаргон, а не включать видеожетон предпочли сотрудники инспекции транспортного контроля Северо-Казахстанской области.

На шесть лет лишения свободы осуждены двое главных специалистов отдела инспекции транс­портного контроля Северо-Казахстанской области.

– Они получили от предпринимателя взятку в 100 000 тенге за беспрепятственное передвижение грузовиков и общее покровительство, – пояснил на встрече с журналистами первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы Северо-Казахстанской области Нурлан Жахин.

Увы, это далеко не единственный случай, когда на скамье подсудимых оказываются сотрудники Северо-Казахстанской инспекции транспортного контроля.

Так, например, осенью 2020 года главный специалист инспекции за взятку от гражданина России за беспрепятственную перевозку буровой установки был осужден на три года лишения свободы.

В марте 2021 года на скамью подсудимых за аналогичное преступление сел еще один руководящий сотрудник инспекции, он получил пять лет лишения свободы.

По мнению борцов с коррупцией, сотрудники инспекции без стес­нения берут взятки, потому что не используют на передвижных постах видеожетоны или другие мобильные приборы наблюдения, которые фиксировали бы их действия.

– Данные факты, – утверждает Нурлан Жахин, – стали возможны по причине полного отсутствия контроля со стороны непосредственных руководителей инспекции транспортного контроля по СКО, а также дежурных ситуационных центров, которые осуществляют мониторинг в режиме реального времени посредством телевизионной системы видеонаблюдения, видеожетонов и информационных систем. Это и позволило сотрудникам инспекции игнорировать требования законодательства.

За отсутствие ведомственного контроля Антикоррупционная служба представила к дисциплинарной ответственности (выговору) руководителя инспекции Руслана Сейталина.