Тюркское видение: горизонты интеграции

Встреча, состоявшаяся в столице Азербайджана, стала во многом особенной для Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Причин тому несколько.

Саммит фактически совпал с 10-летием Нахчыванской декларации о создании ССТГ. Кроме того, на нем завершился процесс принятия в состав Тюркского совета Узбекистана. Также в ССТГ учрежден новый пост – пожизненного Почетного Председателя, который создан специально для того, чтобы Нурсултан ­Назарбаев, снявший с себя полномочия Президента Казахстана, мог продолжать активно участвовать в деятельности структуры, которую сам помогал создавать и развивать.

Именно в этом новом качестве представил Елбасы в рамках встречи хозяин саммита – Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

– Первый Президент Казах­стана – наш аксакал Нурсултан Абишевич Назарбаев участвует в саммите в статусе Почетного Председателя Тюркского совета. Титул этот был присвоен уважае­мому Нурсултану Абишевичу по инициативе Президента Турции Реджепа Эрдогана и совместным решением глав государств – членов Тюркского совета. Нурсултан Назарбаев имеет большие заслуги в деле развития отношений в тюркском мире и непосредственно создания Совета сотрудничества тюркоязычных государств, – отметил Ильхам Алиев.

Кроме того, перед тем как передать слово Елбасы, Президент Азербайджана вручил ему новую награду, учрежденную ССТГ, – Высший Орден Тюркского мира. Нурсултан Назарбаев стал первым обладателем этого знака отличия, который отныне будет присуждаться наиболее заслуженным деятелям за выдающиеся заслуги перед Тюркским миром и особые усилия по укреп­лению солидарности и дружбы между народами.

После того, как Первому ­Президенту РК была вручена награда (многоконечная звез­да с символом ССТГ в центре на небесно-голубой ленте – в цвет флага Тюркского совета), в ходе заседания произошла, можно сказать, торжественная заминка – лидеры стран ССТГ, участвую­щие в мероприятии, подходили к Нурсултану Абишевичу, чтобы пожать ему руку и лично поздравить с заслуженной наградой и новым постом.

Елбасы искренне поблагодарил Президента Турции Реджепа Тайипа­ Эрдогана за предложение о присвоении ему статуса Почетного Председателя ССТГ и всех глав государств за поддерж­ку этой инициативы. Он также выразил глубокую признательность за присуждение высокой награды Тюркского мира.

Как отметил Нурсултан Назарбаев,­ новый статус в Тюркском совете позволит ему продолжить активное участие в работе организации, и он готов приложить все усилия для ее дальнейшего развития.

Первый Президент РК также поблагодарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева за гостеприимство и прекрас­ную организацию саммита. Поздравил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и весь братский узбекский народ с вступлением в Тюркский совет в качестве его полноправного члена, назвав это событие историческим и долгожданным для всей тюркоязычной семьи. Отметил первое участие Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в качестве представителя страны-наблюдателя в ССТГ и подчеркнул, что открытие представительства Тюркского совета в Будапеште – важный шаг, который расширит деятельность организации на европейском направлении.

Елбасы также высоко оценил итоги председательства в ССТГ Кыргызстана во главе с Президентом Сооронбаем Жээнбековым.

В своем выступлении Нурсултан­ Назарбаев напомнил участникам саммита о том, как начиналось тюркское сотрудничество, – первую полноформатную встречу глав тюркоязычных государств, которая состоялась еще в 1992 году в Анкаре.

– Шли первые месяцы истории государств Центральной Азии, но уже в то время мы четко понимали особые узы отношений между нашими братскими народами, основанные на общнос­ти истории, языка, культуры и традиций. Поэтому все братские страны подписали Анкарское заявление. Посредством этого мы зафиксировали свою волю и решимость развивать взаимное сотрудничество на широком пространстве Тюркского мира, – отметил Елбасы.

Подписание же 10 лет назад в Нахчыване Декларации о соз­дании Совета сотрудничества тюркоязычных государств, по словам Нурсултана Назарбаева, дало старт новому, более осмыс­ленному и прагматичному этапу в эволюции связей братских народов.

Именно такой подход, подчерк­нул Первый Президент РК, позволил государствам подойти к нынешнему юбилейному рубежу с хорошими результатами.

– Во-первых, и с глобальной точки зрения, и для самих себя мы доказали актуальность и вос­требованность нашей организации, – подчеркнул Нурсултан­ Назарбаев.

Он также отметил, что расширение совета за счет присое­динения в разных качествах Узбекистана и Венгрии открыло новую страницу совместной летописи. Участниками ССТГ создана солидная институциональная архитектура (ТюркПА,­ ТЮРКСОЙ,­ Тюркская академия, Фонд тюркской культуры и насле­дия, Совет старейшин, Торгово-промышленная палата). Растет политический и экономический авторитет Тюркского совета на региональном и меж­дународном уровнях.

Кроме того, Елбасы напомнил, что принята концепция интеграции Тюркского мира, согласно которой многоплановое взаимодействие тюркоязычных стран в перспективе будет выведено на качественно более высокий уровень.

– У тюркской цивилизации глубокие корни. Если обратиться к истории, мы – потомки народов, всегда игравших весомую роль на самом большом континенте планеты. Достаточно взглянуть на географическую карту мира, чтобы осознать значение Тюркского мира и на современном этапе. Я хотел бы особо отметить, что принял участие во всех встречах глав тюркоязычных государств в том или ином составе за прошедший период чуть более четверти века – с 1992 по 2019 год. Я учел следующее. Например слово ТЮРК – TURK. Каждая его буква несла для меня особый смысл. Первая буква Т – trust, то есть «доверие», U – unity, «единство», R – renaissance, «возрождение» и последняя буква K – kinship, то есть «родство». Основываясь на этом понимании, главной целью моей работы внутри сообщества было сближение наших стран, и поэтому я очень рад тому, что совместными усилиями мы добились этой цели, – поделился мыслями Елбасы.

Вместе с тем, как отметил ­Нурсултан Назарбаев, очевидно, что в мире сегодня сложилась непростая геополитическая ситуация, вызванная противостоянием и кризисом доверия между глобальными державами. Вопросы возникают и в отношениях между странами ССТГ, но всегда находятся пути их решения. И так должно быть всегда.

Ответом на появляющиеся вызовы, например, стали шаги государств по принятию концепции интеграции Тюркского мира и предложенная Нурсултаном­ Назарбаевым на прошлогоднем саммите ССТГ в Чолпон-Ате реформа тюркских организаций сотрудничества.

По мнению Елбасы, пришло время перейти на следующий уровень и приступить к формированию новых горизонтов общетюркского будущего. В связи с этим Почетный Председатель ССТГ озвучил две важные инициативы.

– Во-первых, предлагаю разработать программу «Тюркское видение-2040». В этом документе должны быть отражены долгосрочные цели тюркоязычного сообщества и пути их достижения. Благодаря этому мы придадим значительный импульс укреплению взаимодействия в таких приоритетных для наших государств сферах, как внешняя политика и политика «мягкой силы», торговля и транзит, туризм и инвестиции, энергетика и «зеленая экономика», малый и средний бизнес. В программу также необходимо включить разделы «культура» и «образование», «молодежная политика» и «здравоохранение», «цифровизация» и «искусственный интеллект». А также развитие колыбели тюркского мира – города Туркестана, где Казахстан в настоящее время развернул грандиозную стройку, – предложил Нурсултан­ Абишевич.

Он также отметил, что в до­кументе должны найти место «дорожные карты» по реализации инициатив, выдвинутых в разное время на саммитах ССТГ. Кроме того, важно обеспечить сопряжение документа с национальными программами развития государств Тюркского совета.

– Во-вторых, предлагаю в перспективе пересмотреть назва­ние нашего совета. Не только наш язык, но также история, культура, мировоззрение и традиции берут начало из одного истока. Исходя из этого, успех тюркской интеграции имеет стратегическое­ значение не только для нашей семьи, но и для укрепления ­безопасности и стабильности на всем евра­зийском пространстве. XXI век ­дает нам такую возможность, и нужно воспользоваться ею сполна. ­При этом считаю, что можно повысить Совет сотрудничества тюркоязычных государств до уровня организации. Таким образом, если совет станет организацией,­ нашу структуру можно будет назвать Организация тюркских государств, – сказал Елбасы.

В завершение, обращаясь к участникам саммита, Нурсултан Назарбаев вновь подчеркнул, что для него огромная честь получить всеобщее признание его труда на пути укрепления и продвижения тюркской интеграции.

– Надеюсь, что и дальше мы вместе с вами будем покорять новые вершины. Я всегда готов вам в этом помочь и оказать поддержку, – подчеркнул Первый Президент Казахстана.

Участие в 7-м саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств приняли президенты стран – участниц ССТГ: Азербайджана – Ильхам Алиев, Кыргызстана – Сооронбай Жээнбеков, Турции – Реджеп Тайип Эрдоган, Узбекистана – Шавкат Мирзиёев, Премьер-министр страны-наблюдателя Венгрии Виктор Орбан, а также заместитель Премьер-министра Туркменистана Пурли Агамурадов. Кроме того, в заседании участвовал генеральный секретарь ССТГ Багдад Амреев.

Встреча в Баку завершила председательство в Тюркском совете Кыргызстана – этот пост на предстоящий период 2019–2020 годов перешел Азербайджану. Сооронбай Жээнбеков поделился с участниками саммита основными итогами работы по развитию сотрудничества в формате ССТГ за прошедший год, а также особо отметил, что страны – участницы совета должны уделять самое пристальное внимание развитию сотрудничества в торгово-экономической сфере – потенциал здесь огромен и до сих пор в полной мере не реализован.

Саммит в Баку, собственно говоря, заглавной темой имел как раз поддержку малого и среднего бизнеса. Таким образом, принимающая председательство в Тюркском совете азербайджан­ская сторона определила одним из приоритетов своей работы на этом посту экономическое сотрудничество во всех его аспектах. Вместе с тем, как отметил Ильхам Алиев, достойное внимание будет уделяться и другим направлениям взаимодействия.

– Совет сотрудничества тюркоязычных государств прошел значительный путь развития. Он играет важную роль в деле развития сотрудничества в политической, экономической, транс­портной и гуманитарной сферах, в области туризма и информационно-коммуникационных технологий. Расширяются связи Тюркского совета с другими авторитетными международными организациями. На сегодняшний день существует продуктивное сотрудничество с ООН, ОИС, ОБСЕ, Организацией экономического ­сотрудничества, – отметил Ильхам Алиев. – Азербайджан принимает председательство в Тюркском совете. Хочу заверить вас, что на этом посту наша страна продолжит усилия, направленные на еще большее углубление двустороннего и многостороннего сотрудничества между нашими странами.

Президент Турции Реджеп Тайип­ Эрдоган, говоря о дальнейшем развитии взаимодействия стран в торгово-экономической сфере, обратил внимание на необходимость увеличения расчетов во внешнеторговых операциях в национальных валютах. А также сделал акцент на важности кооперации в транспортно-логистической сфере, реализации совместных коммерческих проектов.

Кроме того, Президент Турции выразил надежду, что расширение ССТГ в ближайшем будущем продолжится, и в «семью» Тюркского совета полноправным членом войдет Туркменистан.

Участники саммита в своих выступлениях единогласно приветствовали вступление в ССТГ Узбекистана – по итогам встречи даже было подписано Совместное заявление о принятии этой страны в состав Тюркского совета.

– Безусловно, вступление Узбекистана в совет является отражением естественных исторических процессов. Мы рады, что сегодня укрепляем эти древние мосты, став полноправным членом ССТГ, – сказал, выступая на саммите, Шавкат Мирзиёев. – Участие в Тюркском совете полностью отвечает коренным интересам нашего народа. Сегодня на новый уровень вышли не только культурно-духовные связи, но и торгово-экономические отношения. За последние 3 года объемы взаимной торговли наших стран увеличились почти в 2 раза. ­Создано свыше тысячи совместных предприятий. Расширяется транспортное сообщение. Растет число безвизовых турис­тических поездок. Крепнут узы братства наших народов.

Президент Узбекистана обратил внимание, что в рамках работы в ССТГ его страна будет стремиться создавать благоприятные условия для установления прямых, основанных на взаимопонимании и доверии связей между предпринимателями. Кроме того, он отметил, что более 40% населения стран – участниц совета составляет молодежь. И для широкого вовлечения ее в предпринимательство Шавкат Мирзиёев предложил в рамках Тюркского совета учредить форум молодых предпринимателей и первое его заседание провести в следующем году в Узбекистане.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в свою очередь обратил внимание, что участие его страны в Тюркском совете открывает объединению путь к развитию и укреплению сотруд­ничества с Европой. Этому, в частности, призвано способствовать открытое совсем недавно представительство ССТГ в Будапеште – соглашение о нем между Секретариатом Совета сотрудничества тюркоязычных государств и Правительством Венгрии было подписано на саммите в Баку.

Итоги деятельности за прошедший год подвел генеральный секретарь ССТГ Багдад Амреев. Он напомнил, что в мае текущего года в Нур-Султане были подписаны документы о создании Тюркской торгово-промышленной палаты, и накануне саммита торговые палаты Узбекистана и Венгрии также официально присоединились к ней. Еще одна важная инициатива нынешнего года в сфере экономики – Тюркский инвестиционный фонд, который может придать серьезный импульс торгово-экономическому сотрудничеству стран ССТГ через поддержку предприятий малого и среднего бизнеса.

– За прошедшие 10 лет Тюркский совет состоялся как полноправная международная организация и стал эффективным механизмом развития сотрудничества между государствами-членами в различных областях. Таким образом, в течение первых 10 лет завершился этап становления ССТГ, и мы переходим к следующему этапу развития организации. Нурсултан Назарбаев­ вынес на повестку дня разработку программы «Тюркское видение-2040». В связи с этим Секретариатом совета разрабатывается новая стратегия «Тюркский совет-2025», которая определяет перспективы нашей организации. Дополнив документ вашими предложения­ми, мы представим его вашему вниманию на следующем саммите, – обратился Багдад Амреев к лидерам стран ССТГ.

Итогом встречи в Баку стало принятие ряда документов. В их числе – Декларация 7-го Саммита ССТГ, решения об учреждении Высшего Ордена Тюркского мира и присуждении первой этой ­награды Елбасы Нурсултану Назарбаеву.

Кроме того, принято решение о создании Координационного комитета органов сотрудничест­ва тюркоязычных государств.

Завершая встречу, Ильхам Алиев сообщил, что следующий саммит ССТГ предложено провес­ти в Турции.