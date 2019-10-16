Тюркское видение: горизонты интеграции

Встреча, состоявшаяся в столице Азербайджана, стала во многом особенной для Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Причин тому несколько.
Саммит фактически совпал с 10-летием Нахчыванской декларации о создании ССТГ. Кроме того, на нем завершился процесс принятия в состав Тюркского совета Узбекистана. Также в ССТГ учрежден новый пост – пожизненного Почетного Председателя, который создан специально для того, чтобы Нурсултан Назарбаев, снявший с себя полномочия Президента Казахстана, мог продолжать активно участвовать в деятельности структуры, которую сам помогал создавать и развивать.
Именно в этом новом качестве представил Елбасы в рамках встречи хозяин саммита – Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
– Первый Президент Казахстана – наш аксакал Нурсултан Абишевич Назарбаев участвует в саммите в статусе Почетного Председателя Тюркского совета. Титул этот был присвоен уважаемому Нурсултану Абишевичу по инициативе Президента Турции Реджепа Эрдогана и совместным решением глав государств – членов Тюркского совета. Нурсултан Назарбаев имеет большие заслуги в деле развития отношений в тюркском мире и непосредственно создания Совета сотрудничества тюркоязычных государств, – отметил Ильхам Алиев.
Кроме того, перед тем как передать слово Елбасы, Президент Азербайджана вручил ему новую награду, учрежденную ССТГ, – Высший Орден Тюркского мира. Нурсултан Назарбаев стал первым обладателем этого знака отличия, который отныне будет присуждаться наиболее заслуженным деятелям за выдающиеся заслуги перед Тюркским миром и особые усилия по укреплению солидарности и дружбы между народами.
После того, как Первому Президенту РК была вручена награда (многоконечная звезда с символом ССТГ в центре на небесно-голубой ленте – в цвет флага Тюркского совета), в ходе заседания произошла, можно сказать, торжественная заминка – лидеры стран ССТГ, участвующие в мероприятии, подходили к Нурсултану Абишевичу, чтобы пожать ему руку и лично поздравить с заслуженной наградой и новым постом.
Елбасы искренне поблагодарил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за предложение о присвоении ему статуса Почетного Председателя ССТГ и всех глав государств за поддержку этой инициативы. Он также выразил глубокую признательность за присуждение высокой награды Тюркского мира.
Как отметил Нурсултан Назарбаев, новый статус в Тюркском совете позволит ему продолжить активное участие в работе организации, и он готов приложить все усилия для ее дальнейшего развития.
Первый Президент РК также поблагодарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева за гостеприимство и прекрасную организацию саммита. Поздравил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и весь братский узбекский народ с вступлением в Тюркский совет в качестве его полноправного члена, назвав это событие историческим и долгожданным для всей тюркоязычной семьи. Отметил первое участие Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в качестве представителя страны-наблюдателя в ССТГ и подчеркнул, что открытие представительства Тюркского совета в Будапеште – важный шаг, который расширит деятельность организации на европейском направлении.
Елбасы также высоко оценил итоги председательства в ССТГ Кыргызстана во главе с Президентом Сооронбаем Жээнбековым.
В своем выступлении Нурсултан Назарбаев напомнил участникам саммита о том, как начиналось тюркское сотрудничество, – первую полноформатную встречу глав тюркоязычных государств, которая состоялась еще в 1992 году в Анкаре.
– Шли первые месяцы истории государств Центральной Азии, но уже в то время мы четко понимали особые узы отношений между нашими братскими народами, основанные на общности истории, языка, культуры и традиций. Поэтому все братские страны подписали Анкарское заявление. Посредством этого мы зафиксировали свою волю и решимость развивать взаимное сотрудничество на широком пространстве Тюркского мира, – отметил Елбасы.
Подписание же 10 лет назад в Нахчыване Декларации о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств, по словам Нурсултана Назарбаева, дало старт новому, более осмысленному и прагматичному этапу в эволюции связей братских народов.
Именно такой подход, подчеркнул Первый Президент РК, позволил государствам подойти к нынешнему юбилейному рубежу с хорошими результатами.
– Во-первых, и с глобальной точки зрения, и для самих себя мы доказали актуальность и востребованность нашей организации, – подчеркнул Нурсултан Назарбаев.
Он также отметил, что расширение совета за счет присоединения в разных качествах Узбекистана и Венгрии открыло новую страницу совместной летописи. Участниками ССТГ создана солидная институциональная архитектура (ТюркПА, ТЮРКСОЙ, Тюркская академия, Фонд тюркской культуры и наследия, Совет старейшин, Торгово-промышленная палата). Растет политический и экономический авторитет Тюркского совета на региональном и международном уровнях.
Кроме того, Елбасы напомнил, что принята концепция интеграции Тюркского мира, согласно которой многоплановое взаимодействие тюркоязычных стран в перспективе будет выведено на качественно более высокий уровень.
– У тюркской цивилизации глубокие корни. Если обратиться к истории, мы – потомки народов, всегда игравших весомую роль на самом большом континенте планеты. Достаточно взглянуть на географическую карту мира, чтобы осознать значение Тюркского мира и на современном этапе. Я хотел бы особо отметить, что принял участие во всех встречах глав тюркоязычных государств в том или ином составе за прошедший период чуть более четверти века – с 1992 по 2019 год. Я учел следующее. Например слово ТЮРК – TURK. Каждая его буква несла для меня особый смысл. Первая буква Т – trust, то есть «доверие», U – unity, «единство», R – renaissance, «возрождение» и последняя буква K – kinship, то есть «родство». Основываясь на этом понимании, главной целью моей работы внутри сообщества было сближение наших стран, и поэтому я очень рад тому, что совместными усилиями мы добились этой цели, – поделился мыслями Елбасы.
Вместе с тем, как отметил Нурсултан Назарбаев, очевидно, что в мире сегодня сложилась непростая геополитическая ситуация, вызванная противостоянием и кризисом доверия между глобальными державами. Вопросы возникают и в отношениях между странами ССТГ, но всегда находятся пути их решения. И так должно быть всегда.
Ответом на появляющиеся вызовы, например, стали шаги государств по принятию концепции интеграции Тюркского мира и предложенная Нурсултаном Назарбаевым на прошлогоднем саммите ССТГ в Чолпон-Ате реформа тюркских организаций сотрудничества.
По мнению Елбасы, пришло время перейти на следующий уровень и приступить к формированию новых горизонтов общетюркского будущего. В связи с этим Почетный Председатель ССТГ озвучил две важные инициативы.
– Во-первых, предлагаю разработать программу «Тюркское видение-2040». В этом документе должны быть отражены долгосрочные цели тюркоязычного сообщества и пути их достижения. Благодаря этому мы придадим значительный импульс укреплению взаимодействия в таких приоритетных для наших государств сферах, как внешняя политика и политика «мягкой силы», торговля и транзит, туризм и инвестиции, энергетика и «зеленая экономика», малый и средний бизнес. В программу также необходимо включить разделы «культура» и «образование», «молодежная политика» и «здравоохранение», «цифровизация» и «искусственный интеллект». А также развитие колыбели тюркского мира – города Туркестана, где Казахстан в настоящее время развернул грандиозную стройку, – предложил Нурсултан Абишевич.
Он также отметил, что в документе должны найти место «дорожные карты» по реализации инициатив, выдвинутых в разное время на саммитах ССТГ. Кроме того, важно обеспечить сопряжение документа с национальными программами развития государств Тюркского совета.
– Во-вторых, предлагаю в перспективе пересмотреть название нашего совета. Не только наш язык, но также история, культура, мировоззрение и традиции берут начало из одного истока. Исходя из этого, успех тюркской интеграции имеет стратегическое значение не только для нашей семьи, но и для укрепления безопасности и стабильности на всем евразийском пространстве. XXI век дает нам такую возможность, и нужно воспользоваться ею сполна. При этом считаю, что можно повысить Совет сотрудничества тюркоязычных государств до уровня организации. Таким образом, если совет станет организацией, нашу структуру можно будет назвать Организация тюркских государств, – сказал Елбасы.
В завершение, обращаясь к участникам саммита, Нурсултан Назарбаев вновь подчеркнул, что для него огромная честь получить всеобщее признание его труда на пути укрепления и продвижения тюркской интеграции.
– Надеюсь, что и дальше мы вместе с вами будем покорять новые вершины. Я всегда готов вам в этом помочь и оказать поддержку, – подчеркнул Первый Президент Казахстана.
Участие в 7-м саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств приняли президенты стран – участниц ССТГ: Азербайджана – Ильхам Алиев, Кыргызстана – Сооронбай Жээнбеков, Турции – Реджеп Тайип Эрдоган, Узбекистана – Шавкат Мирзиёев, Премьер-министр страны-наблюдателя Венгрии Виктор Орбан, а также заместитель Премьер-министра Туркменистана Пурли Агамурадов. Кроме того, в заседании участвовал генеральный секретарь ССТГ Багдад Амреев.
Встреча в Баку завершила председательство в Тюркском совете Кыргызстана – этот пост на предстоящий период 2019–2020 годов перешел Азербайджану. Сооронбай Жээнбеков поделился с участниками саммита основными итогами работы по развитию сотрудничества в формате ССТГ за прошедший год, а также особо отметил, что страны – участницы совета должны уделять самое пристальное внимание развитию сотрудничества в торгово-экономической сфере – потенциал здесь огромен и до сих пор в полной мере не реализован.
Саммит в Баку, собственно говоря, заглавной темой имел как раз поддержку малого и среднего бизнеса. Таким образом, принимающая председательство в Тюркском совете азербайджанская сторона определила одним из приоритетов своей работы на этом посту экономическое сотрудничество во всех его аспектах. Вместе с тем, как отметил Ильхам Алиев, достойное внимание будет уделяться и другим направлениям взаимодействия.
– Совет сотрудничества тюркоязычных государств прошел значительный путь развития. Он играет важную роль в деле развития сотрудничества в политической, экономической, транспортной и гуманитарной сферах, в области туризма и информационно-коммуникационных технологий. Расширяются связи Тюркского совета с другими авторитетными международными организациями. На сегодняшний день существует продуктивное сотрудничество с ООН, ОИС, ОБСЕ, Организацией экономического сотрудничества, – отметил Ильхам Алиев. – Азербайджан принимает председательство в Тюркском совете. Хочу заверить вас, что на этом посту наша страна продолжит усилия, направленные на еще большее углубление двустороннего и многостороннего сотрудничества между нашими странами.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, говоря о дальнейшем развитии взаимодействия стран в торгово-экономической сфере, обратил внимание на необходимость увеличения расчетов во внешнеторговых операциях в национальных валютах. А также сделал акцент на важности кооперации в транспортно-логистической сфере, реализации совместных коммерческих проектов.
Кроме того, Президент Турции выразил надежду, что расширение ССТГ в ближайшем будущем продолжится, и в «семью» Тюркского совета полноправным членом войдет Туркменистан.
Участники саммита в своих выступлениях единогласно приветствовали вступление в ССТГ Узбекистана – по итогам встречи даже было подписано Совместное заявление о принятии этой страны в состав Тюркского совета.
– Безусловно, вступление Узбекистана в совет является отражением естественных исторических процессов. Мы рады, что сегодня укрепляем эти древние мосты, став полноправным членом ССТГ, – сказал, выступая на саммите, Шавкат Мирзиёев. – Участие в Тюркском совете полностью отвечает коренным интересам нашего народа. Сегодня на новый уровень вышли не только культурно-духовные связи, но и торгово-экономические отношения. За последние 3 года объемы взаимной торговли наших стран увеличились почти в 2 раза. Создано свыше тысячи совместных предприятий. Расширяется транспортное сообщение. Растет число безвизовых туристических поездок. Крепнут узы братства наших народов.
Президент Узбекистана обратил внимание, что в рамках работы в ССТГ его страна будет стремиться создавать благоприятные условия для установления прямых, основанных на взаимопонимании и доверии связей между предпринимателями. Кроме того, он отметил, что более 40% населения стран – участниц совета составляет молодежь. И для широкого вовлечения ее в предпринимательство Шавкат Мирзиёев предложил в рамках Тюркского совета учредить форум молодых предпринимателей и первое его заседание провести в следующем году в Узбекистане.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в свою очередь обратил внимание, что участие его страны в Тюркском совете открывает объединению путь к развитию и укреплению сотрудничества с Европой. Этому, в частности, призвано способствовать открытое совсем недавно представительство ССТГ в Будапеште – соглашение о нем между Секретариатом Совета сотрудничества тюркоязычных государств и Правительством Венгрии было подписано на саммите в Баку.
Итоги деятельности за прошедший год подвел генеральный секретарь ССТГ Багдад Амреев. Он напомнил, что в мае текущего года в Нур-Султане были подписаны документы о создании Тюркской торгово-промышленной палаты, и накануне саммита торговые палаты Узбекистана и Венгрии также официально присоединились к ней. Еще одна важная инициатива нынешнего года в сфере экономики – Тюркский инвестиционный фонд, который может придать серьезный импульс торгово-экономическому сотрудничеству стран ССТГ через поддержку предприятий малого и среднего бизнеса.
– За прошедшие 10 лет Тюркский совет состоялся как полноправная международная организация и стал эффективным механизмом развития сотрудничества между государствами-членами в различных областях. Таким образом, в течение первых 10 лет завершился этап становления ССТГ, и мы переходим к следующему этапу развития организации. Нурсултан Назарбаев вынес на повестку дня разработку программы «Тюркское видение-2040». В связи с этим Секретариатом совета разрабатывается новая стратегия «Тюркский совет-2025», которая определяет перспективы нашей организации. Дополнив документ вашими предложениями, мы представим его вашему вниманию на следующем саммите, – обратился Багдад Амреев к лидерам стран ССТГ.
Итогом встречи в Баку стало принятие ряда документов. В их числе – Декларация 7-го Саммита ССТГ, решения об учреждении Высшего Ордена Тюркского мира и присуждении первой этой награды Елбасы Нурсултану Назарбаеву.
Кроме того, принято решение о создании Координационного комитета органов сотрудничества тюркоязычных государств.
Завершая встречу, Ильхам Алиев сообщил, что следующий саммит ССТГ предложено провести в Турции.