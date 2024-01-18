У главного города новый генплан

Правительство
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Фарид Юмашев

Правительство утвердило Генеральный план Астаны до 2035 года.

фото из архива "КП"

Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Алихан Смаилов.

Основной градостроительный документ Астаны, разработанный по поручению Главы государства, прошел широкое общественное обсуждение. Он предусматривает меры по опережающему развитию главного города страны с учетом динамичного роста населения. На сегодня численность жителей столицы составляет около 1,2 млн человек, при этом ожидается, что к 2035 году этот показатель дос­тигнет 2,3 млн.

Генпланом запланировано строительство 164 школ, 178 детских садов и 93 учреждений здравоохранения. До 2029 года также будет возведено 15 современных дворцов школьников. Все это за счет местного бюджета и частных инвестиций.

Жилищный фонд столицы планируется увеличить до 68,2 млн кв. м, а протяженность улично-дорожной сети – на 1 000 км (до 2,5 тыс. км). Предусматривается развитие альтернативных видов общественного транспорта. Для разгрузки основных магистралей, особенно в районе Есиль, намечается сооружение пяти крупных мостов.

С учетом роста водопотреб­ления будет построена насос­но-фильтровальная станция № 4 на 210 тыс. кубометров в сутки с водоводом от канала Иртыш – Караганда. При этом для технического водоснабжения предусмотрено расширение насосной станции «Тельмана» с выработкой до 160 тыс. кубомет­ров воды в сутки.

В части тепловой и электро­энергии планируется строительство второй очереди ТЭЦ-3, четырех новых газовых тепловых станций и расширение ­ТЭЦ-2, а также ввод 14 подстанций 110⁄10 кВ.

Для решения вопросов газоснабжения будет увеличена мощность действующих автоматизированных газораспределительных станций АГРС-1 и АГРС-2, а также построена АГРС-3 с подключением к магистральному газопроводу «Сарыарка» по новому отводу.

Наряду с этим продолжится развитие «Зеленого пояса Астаны», под который в прошлом году выделили дополнительные 2 700 гектаров. Также будут приняты меры по благоустройству общественных и дворовых пространств.

Сумма инвестиций на воплощение Генплана до 2025 года из всех источников составит 6,3 трлн тенге. Из них частные инвестиции в жилищное строительство – порядка 4,3 трлн тенге, на инфраструктурные проекты – 700 млрд тенге, сообщила пресс-служба Премьер-министра.

#столица #Правительство #Генплан

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