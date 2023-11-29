У истоков народного творчества

– Культурное наследие – наше общее достояние, которое надо оберегать, приумножать и передавать из поколения в поколение, – говорил, открывая мероприятие, аким области Ербол Карашукеев. – Национальное самосознание и высокая духовность, уважение к историческому прошлому всегда будут играть важную роль в развитии казахстанского общества.

В своем выступлении на Нацио­нальном курултае Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил: «Наш народ имеет богатое наследие предков. Его нужно модернизировать и пропагандировать в соответствии с современными требованиями». Областным управлением культуры, архивов и документации в городах и районах проведена масштабная работа по выявлению и поддержке местных дарований, популяризации отечественной культуры, духовного наследия Ыкыласа Дукенулы, Жамбыла Жабаева, Кенена Азербаева, Аяза Бетбаева.

По итогам Дней культуры лучшими признаны творческие коллективы Шуского района. В качест­ве главного приза им вручили ключи от микроавтобуса. Представители Кордайского района, занявшие второе место, получили служебную автомашину. Третьими стали жители Мойынкумского района, которым передана в дар специальная техника. Коллективам остальных районов вручили специальные поощрительные призы – по пять музыкальных инструментов.

В этот же день состоялась церемония награждения победителей областного фестиваля «Өнер көзі – халықта» в номинациях «Лучший танцевальный коллектив», «Лучший хоровой коллектив», «Лучший ансамбль песни и танца», «Лучший фольклорный ансамбль», «Лучший районный (городской) Дом культуры» и «Лучший методический кабинет».

Поздравив победителей, глава региона поделился хорошей новостью: на следующий год запланировано открытие центра айтыскеров, жыршы и исполнителей терме, что станет хорошим подспорьем для творческого развития приверженцев народных жанров.