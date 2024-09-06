Казахстанка не может закрыть глаза после неудачной блефаропластики на дому

Суд
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Дана Аменова
корреспондент

Летом женщина сделала операцию в чужой съемной квартире

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В суд Актобе с иском о взыскании материального и морального вреда обратилась гражданка, получившая разрыв века после проведенной блефаропластики на дому, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Верховный суд РК

Согласно материалам дела, увидев рекламу по услугам блефаропластики в социальной сети, истец 4 августа 2023 года сделала операцию у ответчика на съемной квартире. Через неделю, заметив ассиметрию глаз, истец обратилась еще раз к ответчику и 15 августа сделала повторную операцию.

Во время второй операции, ответчик слишком глубоко обрезала кожу век на правом глазу и порезала нижние ресницы вместе с кожей, отчего у истца не прекращалось кровотечение. Ответчик прижгла рану лазером, остановив кровь и зашила место кровотечения.

Истец была вынуждена обратиться к врачам офтальмологам и пластическим хирургам в связи с появившимся конъюктивитом, болях и слезоточивости.

В связи с тем, что сейчас веки на глазах не закрываются полностью, изменилась внешность в связи с постоянными отеками на глазах и веках, истец была вынуждена уйти с работы и понести затраты на лечение и реабилитацию после неудачной операции.

«При рассмотрении дела суд установил, что ответчик работает фельдшером в больнице, не имеет лицензии по пластической хирургии, лишь сертификат. Ответчик добровольно вернула истцу сумму, потраченную на операцию в размере 80 тыс. тенге.  Решением суда с ответчика в пользу истца взысканы понесенные материальные расходы на сумму 235 тыс. тенге и 1 миллион тенге в качестве компенсации морального вреда», – говорится в официальном сообщении. 

Решение суда вступило в законную силу.

#суд #травма #операция #Блефаропластика

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