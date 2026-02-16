В понедельник 16 февраля по православному календарю начинается Сырная седмица - последняя неделя перед Великим постом, известная как Масленица - славянский народный праздник, истоки которого лежат в дохристианских временах

Фото: Агентство православных новостей

Обычай праздновать Масленицу берет начало еще с языческих времен, тогда она знаменовала проводы зимы и начало весны. После крещения Руси эта традиция не прервалась, а переосмыслилась и стала частью православной культуры. Церковь включает Масленицу в церковный календарь под названием Сырная или Мясопустная седмица. Это неделя перед Великим постом, время радости, угощений и подготовки души к духовному очищению. Масленица стала своего рода подготовкой к Великому посту: с сегодняшнего дня у верующих принято отказываться от мясной пищи, позволяя себе из животных продуктов лишь рыбу, масло, молоко, яйца и сыр.

На Руси Масленица всегда считалась веселой порой. Отмечать ее было принято катанием на санках с ледяных гор, зажиганием костров и блинами. В Европе и Америке неделя перед постом является порой карнавалов, самые известные из которых - венецианский и бразильский.

Масленицу отмечают все восточные славяне, празднуя проводы зимы и встречу весны. Историки утверждают, что подобные обряды были и у других индоевропейских народов. Они символизировали обновление природы, начало нового цикла.

Даты начала и окончания Масленичной недели меняются. Они привязаны к Пасхе Христовой. Чтобы определить, когда начинается Масленица, от даты Пасхи отсчитывают 56 дней назад. Поскольку в 2026-м Пасха будет отмечаться 12 апреля, Масленица выпадает на 16-22 февраля. За ней начинается Великий пост.

В славянской традиции Сырная седмица разделена на две части: Узкая Масленица (понедельник, вторник и среда) и Широкая Масленица (четверг, пятница, суббота и воскресенье).

Встреча

Понедельник. По утру свекор со свекровью отправляли невестку на день к отцу и матери. Вечером сами шли в гости к сватам. Остальной народ договаривался о времени и месте гуляний, заканчивал строить снежные города, качели, балаганы. Ставили блины. Первый блин дарили бедным соседям, чтобы те помянули усопших.

Заигрыши

Во вторник проводили смотрины невест. Нужно было с этим поторопиться - сосватать молодых до начала Великого поста, ведь венчаться в пост Церковь не разрешает. Зато после Пасхи - на Красную горку - время свадеб. А где лучшее знакомство? На горке, во время катаний на санках!

Лакомки

В среду зятек шел к теще на блины вместе со своими друзьями. Теща пристально следила, с какой начинкой он выберет блин: с соленой - значит характер упрямый, непростой, со сладкой - мягкий и ласковый.

Разгуляй

В четверг начинается Широкая Масленица. Нельзя работать, все на гулянья! Развлекались кто во что горазд: катались на санях и санках, устраивали кулачные бои и битвы за снежные города, пели колядки, прыгали через огонь.

Тещины вечерки

В пятницу зять принимал тещу, да не одну, а в компании подружек. Блины пекла, конечно, тещина дочка и угощала ими мать и мужа.

Золовкины посиделки

В субботу молодые невестки приглашали в гости сестер мужа, да и других его родичей. И главное: невестка должна была не забыть о подарке для золовки.

Проводы Масленицы

Самое красочное действо Масленичной недели - сжигание чучела Масленицы. Пепел надо было собрать и развеять по полям, чтобы год выдался плодородным. Чучело прибывало к месту "казни" на санях, запряженных лошадьми, - на "масленичном поезде".

В церковном календаре проводы Масленицы совпадают с Прощеным воскресеньем. Это главный день Сырной седмицы, заговенье перед началом Великого поста. В храмах совершался чин прощения, священнослужители и миряне просили прощения друг у друга за все обиды прошедшего года.

В эту неделю запрещается есть мясо. Это как бы облегченный пост: можно есть все остальное, кроме мяса. Перед постом разрешается некоторое время прожить в облегченном режиме.