У православных христиан началась Масленица

Культура и общество,Религии
145

В понедельник 16 февраля по православному календарю начинается Сырная седмица - последняя неделя перед Великим постом, известная как Масленица - славянский народный праздник, истоки которого лежат в дохристианских временах

Фото: Агентство православных новостей

Обычай праздновать Масленицу берет начало еще с языческих времен, тогда она знаменовала проводы зимы и начало весны. После крещения Руси эта традиция не прервалась, а переосмыслилась и стала частью православной культуры. Церковь включает Масленицу в церковный календарь под названием Сырная или Мясопустная седмица. Это неделя перед Великим постом, время радости, угощений и подготовки души к духовному очищению. Масленица стала своего рода подготовкой к Великому посту: с сегодняшнего дня у верующих принято отказываться от мясной пищи, позволяя себе из животных продуктов лишь рыбу, масло, молоко, яйца и сыр.

На Руси Масленица всегда считалась веселой порой. Отмечать ее было принято катанием на санках с ледяных гор, зажиганием костров и блинами. В Европе и Америке неделя перед постом является порой карнавалов, самые известные из которых - венецианский и бразильский.

Масленицу отмечают все восточные славяне, празднуя проводы зимы и встречу весны. Историки утверждают, что подобные обряды были и у других индоевропейских народов. Они символизировали обновление природы, начало нового цикла.

Даты начала и окончания Масленичной недели меняются. Они привязаны к Пасхе Христовой. Чтобы определить, когда начинается Масленица, от даты Пасхи отсчитывают 56 дней назад. Поскольку в 2026-м Пасха будет отмечаться 12 апреля, Масленица выпадает на 16-22 февраля. За ней начинается Великий пост.

В славянской традиции Сырная седмица разделена на две части: Узкая Масленица (понедельник, вторник и среда) и Широкая Масленица (четверг, пятница, суббота и воскресенье).

Встреча

Понедельник. По утру свекор со свекровью отправляли невестку на день к отцу и матери. Вечером сами шли в гости к сватам. Остальной народ договаривался о времени и месте гуляний, заканчивал строить снежные города, качели, балаганы. Ставили блины. Первый блин дарили бедным соседям, чтобы те помянули усопших.

Заигрыши

Во вторник проводили смотрины невест. Нужно было с этим поторопиться - сосватать молодых до начала Великого поста, ведь венчаться в пост Церковь не разрешает. Зато после Пасхи - на Красную горку - время свадеб. А где лучшее знакомство? На горке, во время катаний на санках!

Лакомки

В среду зятек шел к теще на блины вместе со своими друзьями. Теща пристально следила, с какой начинкой он выберет блин: с соленой - значит характер упрямый, непростой, со сладкой - мягкий и ласковый.

Разгуляй

В четверг начинается Широкая Масленица. Нельзя работать, все на гулянья! Развлекались кто во что горазд: катались на санях и санках, устраивали кулачные бои и битвы за снежные города, пели колядки, прыгали через огонь.

Тещины вечерки

В пятницу зять принимал тещу, да не одну, а в компании подружек. Блины пекла, конечно, тещина дочка и угощала ими мать и мужа.

Золовкины посиделки

В субботу молодые невестки приглашали в гости сестер мужа, да и других его родичей. И главное: невестка должна была не забыть о подарке для золовки.

Проводы Масленицы

Самое красочное действо Масленичной недели - сжигание чучела Масленицы. Пепел надо было собрать и развеять по полям, чтобы год выдался плодородным. Чучело прибывало к месту "казни" на санях, запряженных лошадьми, - на "масленичном поезде".

В церковном календаре проводы Масленицы совпадают с Прощеным воскресеньем. Это главный день Сырной седмицы, заговенье перед началом Великого поста. В храмах совершался чин прощения, священнослужители и миряне просили прощения друг у друга за все обиды прошедшего года.

В эту неделю запрещается есть мясо. Это как бы облегченный пост: можно есть все остальное, кроме мяса. Перед постом разрешается некоторое время прожить в облегченном режиме.

#христиане #масленица

Популярное

Все
У православных христиан началась Масленица
Казахстан завоевал два «золота» этапа Кубка мира по артистическому плаванию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Строится новая взлетно-посадочная полоса
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Госслужащие не причастны к подготовке фиктивных документов
О чем поведает Рашид ад-дин?
Казахстанские борцы завоевали шесть медалей в Хорватии
На Кордайском перевале временно ограничили движение большегрузов
Елнур Бейсенбаев возглавил отдел в администрации Президента РК
Voice Beyond Horizon в первый же день возглавил ТВ-рейтинги Китая
25 лет со дня вывода казахстанского батальона с таджикско-афганской границы
Уточнен механизм применения вычетов по ИПН
Мбаппе повторил достижение Роналду и Месси и вошёл в историю
Большие задачи требуют смелых и обоснованных решений
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Лабораторный результат – в работающий бизнес
Урок в режиме AI
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан
Самая большая ценность
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»

Читайте также

Место крещения Иисуса Христа открыли на реке Иордан
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Казахстанцев будут поощрять за особое уважение к госсимволам
Исламский институт открылся в Туркестане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]