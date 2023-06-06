У реки и в предгорье

Более 40 тыс. детей отдохнут летом в предгорье и на берегах рек. В области запланировано открытие 17 летних оздоровительных лагерей, семь из них – государственные и 10 – частные. Для порядка 23 тыс. учащихся отдых будет бесплатным, все расходы покроются за счет средств областного бюджета. Такую возможность получат школьники из малообеспеченных, многодетных, неполных семей, дети-сироты. Кроме того, за счет фонда «Қазақстан халқына» 3 390 детей смогут бесплатно провести смену в летнем лагере.

Отдых несовершеннолетних не ограничится загородными лагерями, расположенными в Южном Казахстане. В текущем году 1 050 ребят, проживающих в регионе, направят в республиканские учебно-оздоровительные лагеря. Путевки для многих из них станут своего рода наградой и поощрением за достигнутые успехи в учебе и научной работе.

По информации руководителя областного управления развития человеческого потенциала Динислама Болатханулы, в каж­дом загородном лагере будет организовано по 6–8 смен. Но даже этого мало, чтобы провести лето на природе смогли все дети. Тысячи детей ждут пришкольные лагеря с одноразовым питанием. 330 из них уже работают во всех городах и районах области, предлагая разнообразную образовательную, развлекательную и спортивную программы.

Есть у школьников возможность во время каникул и приобщиться к труду. Примерно 110 тыс. ребят будут участвовать в работе по благоустройству, озеленению, трудиться в строительных бригадах и леснических хозяйствах при школах.

Недавно в области провели специальное совещание, где обсудили актуальные вопросы детского отдыха. Так, в частности, было отмечено, что государственные загородные летние оздоровительные лагеря не ремонтировались более десяти лет. На приведение в порядок зон детского отдыха, не отвечающих требованиям, предложено предусмотреть соответствующие средства из областного бюджета. Также необходимо финансирование детских оздоровительных специализированных центров, находящихся в государственной собственности и расположенных в горных районах.

Аким Туркестанской облас­ти Дархан Сатыбалды поручил обеспечить меры безопасности в государственных и частных летних оздоровительных лагерях, привести их в соответствие с санитарными требованиями, принять необходимые меры по устранению недостатков. Ответственным лицам поручено взять на жесткий контроль работу по летнему оздоровлению детей и обеспечению их безопасности.

– Нужно максимально охватить детей из социально уязвимых слоев населения оздоровлением и летним отдыхом, – отметил Дархан Сатыбалды. – К этой работе следует привлекать крупные предприятия, представителей бизнеса. Обеспечение безопасности детей – наша главная задача. Поручаю за всеми лагерями закрепить сотрудников полиции, организовывать там круглосуточное дежурство.