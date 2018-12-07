​У щедрости нет предела

Премия «Жомарт жүрек» – уникальный проект, организованный Министерством общест­венного развития в рамках подпрограммы «Атамекен» программы «Рухани жаңғыру». Основная его цель – популяризация идей благо­творительной деятельности, меценатства и филантропии.

Премия вручалась по 5 номинациям: «Жыл меценаты», «Жыл тұлғасы», «Туған өлке», «Ерең ерiктiлiк» и «Үздiк ұйым». В каж­дой из них были награждены по 10 номинантов – это представители бизнес-структур, НПО, волонтеры и благотворители, принимающие активное участие в развитии малой родины.

Среди победителей в номинации «Жыл меценаты» – директор ТОО «Альянс LTD» Аскарбек Керелбаев. Благодаря его спонсорской помощи построена теп­лица в общеобразовательной школе села Бейнеу, оказана помощь детям-сиротам Мунайлинского района, профинансировано строительство спортивного комплекса им. Досан-батыра, крытого спортивного комплекса в селе Тушыкудук, построена и благоустроена дорога на берегу моря в Актау. Кроме того, при поддержке бизнесмена в настоя­щее время строится зал для занятия боксом в селе Акшукыр.

В номинации «Жыл тұлғасы» среди победителей значатся братья Сралиевы. Аскар, Нурлан, Акылбек, Мейрам и Абзал из заработанных средств пот­ратили 15 млн тенге на строительство ФАПа в своем родном селе Ажибай, что в Западно-Казахстанской области. Также они участвуют в различных благотворительных акциях.

В числе победителей – генеральный директор компании КМG International Жанат Тусупбеков, общественный деятель, основатель частного благотворительного фонда «Асыл мирас» Болат Утемуратов, директор ТОО «Победа» Александр Поляков, волонтер, учительница английского языка Нурсулу Абдашим и многие другие. О каж­дом из номинантов можно рассказывать много хорошего.

В 2018 году 735 меценатами страны оказана помощь на сумму 35 млрд тенге. На эти средства построены и отремонтированы спортивные сооружения, школы и медицинские учреждения, оказаны различные виды помощи, профинансированы десятки социально значимых проектов.

Каждый обладатель премии «Жомарт жүрек» получил специально изготовленную статуэтку, которая собрана из нескольких простых геометрических фигур, объединенных в силуэт драгоценного камня. Тем самым передается простая, но такая важная истина: объединив усилия всех людей, можно добиться высоких свершений.