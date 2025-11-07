У школы – новоселье!

Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

В городе Аягозе состоялось торжественное открытие новой современной школы, построенной в рамках национального проекта «Келешек мектептері»

фото пресс-службы акима области Абай

В церемонии приняли участие аким области Берик Уали, министр просвещения Жулдыз Сулейменова, а также учителя, учащиеся и их родители.

– Глава государства уделяет особое внимание сфере образования и повышению статуса учителя. По инициативе Президента реализует­ся проект «Келешек мектептері», в рамках которого в области Абай построено три школы. Сегодня мы открываем четвертую на 600 мест в Аягозе, которая решит проблему нехватки учебных мест в городе, – сказал Берик Уали. – Это современное образовательное учреждение с полной инфраструктурой для детей из отдаленных районов. Уверен, выпускники этой школы будут достойно представлять наш регион на республиканских и международных олимпиадах.

Жулдыз Сулейменова в свою очередь подчеркнула, что открытие школ в рамках нацпроекта «Келешек мектептері» придает новый импульс развитию образования в регионе.

– По результатам международных предметных олимпиад и научных конкурсов среди 20 регионов Казахстана ученики области Абай занимают лидирующие позиции. Это показывает, что юные жители тянутся к науке и знаниям. В дальнейшем с учетом бюджетных возможностей мы планируем строительство подобных школ в Аксуате, Маканчи и Урджаре. Пусть эта школа станет благословенным домом знаний, а ее выпускники внесут вклад в будущее страны, – поздравила министр.

В ходе визита Жулдыз Сулейменова осмотрела учебные кабинеты, лаборатории и спортивный зал, пообщалась с учащимися, педагогами и родителями, а также вместе с акимом области посадила деревья во дворе школы.

Новое здание состоит из трех корпусов общей площадью почти 10 тыс. кв м. В школе 35 учебных кабинетов, включая полностью оборудованные лаборатории по физике, химии, биологии, информатике, STEM и робототехнике. Также имеются спортивный и актовый залы, медицинский пункт, столовая и кабинет начальной военной подготовки.

У школы естественно-математическое направление, обучение ведется на государственном языке. А трудятся здесь 42 педагога.

В рамках нацпроекта в области Абай уже были введены в эксплуа­тацию школы на 300 мест в Бескарагайском районе, на 1 200 мест в микрорайоне Карагайлы города Семея и на 600 мест в поселке Водный. В настоящее время ведется строительство школ на 300 мест в поселке Восточный и на 100 мест в селе Суыкбулак Жарминского района.

В селе Екпин Аксуатского района проектно-сметная документация на строительство школы на 300 мест направлена на госэкс­пертизу. Кроме того, в Семее разрабатываются документы для строительства нового здания для средней школы № 11, признанной аварийной. После реализации всех проектов почти тысяча детей получит возможность обучаться в комфортных и современных условиях.

#область Абай #школа #открытие #«Келешек мектептері»

