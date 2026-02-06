У Versace новый креативный директор

Айман Аманжолова
корреспондент

Он приступит к работе с 1 июля

Фото: @Versace

Бельгийский дизайнер Питер Мюлье стал новым креативным директором Versace. Об этом сообщила пресс-служба модного дома, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

«На протяжении всей своей карьеры Мюлье формировал отличительную эстетику, способствуя успеху таких брендов, как Raf Simons, Jil Sander, Dior, Calvin Klein и в настоящее время Alaia»,— написала пресс-служба Versace в аккаунте в Instagram.

До этого пост креативного директора занимал Дарио Витале. Он проработал на должности меньше года.

Бренд прекратил сотрудничество с Витале 12 декабря.

Питер Мюлье стал четвертым креативным директором после Джанни Версаче, погибшего в 1997 году, его сестры Донателлы Версаче и Дарио Витале. До этого с 2021 года бельгийский дизайнер работал креативным директором Alaia.

Мюлье представит свою последнюю коллекцию для бренда в марте на Неделе моды в Париже.

#Европа #мода #Versace

