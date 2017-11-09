​У всех на устах… латиница!

– Указ Елбасы – это культурно-историческое событие в жизни суверенного Казахстана, его ждал наш народ. Президент пос­тановил утвердить алфавит, основанный на латинской графике, образовать Национальную комиссию и обеспечить поэтапный перевод. Это долгожданное событие для народа. Язык Абая не просто изменит графический формат, он расправит крылья, обретет всю присущую ему силу и мощь. Стоит отметить, что это не просто перевод письменности с одной графики на другую, это масштабное культурное явление. Мы не просто отныне будем писать на латинице. Изменится рефлекс восприятия мира. Ведь графика – это не только буквы. Это способ образа мышления. Поэтому мы придаем особое значение переходу.

Общеизвестно, что в период с 1929 по 1940 год казахский язык «носил» латинский «костюм». За эти годы было издано много книг, печаталась периодика. То есть в памяти народа, в его истории опыт уже есть, и теперь переход не вызовет особых затруднений. Мы возвращаемся к истокам, при этом делая большой шаг вперед. Мы будем разговаривать с мировым сообществом на своем языке латинской графикой.

Латинский алфавит визуально знаком нам, все мы учили английский, немецкий. А молодежь уже давно использует латиницу, ведя переписку в социальных сетях, и не только. Они адаптировали для этого английский, теперь только немного подкорректируют свои умения.

Нужно сказать и о том, что казахский язык на кириллице был громоздким, весьма неудобным, даже не помещался на клавиатуре компьютера. Мы использовали 42 буквы! Это редчайший случай. Вспомним, изначально алфавит создавался для русского языка и позже был адаптирован для других языков, в том числе тюркских. Поэтому рожденная для обозначения другого языка азбука не могла в полной мере передавать фонетический строй казахского языка. Это была лишь искаженная форма.

Хочу отметить, что переход на латиницу не означает забвение русского языка. Вовсе нет. Мы лишь облекаем свой язык в удобную для него форму, получая при этом более широкие перспективы.

– Как Вы считаете, что нужно делать обществу, чтобы 7 лет, отведенные на переход, стали продуктивными?

– Конечно, новое всегда страшит своей неизведанностью. К тому же людям свойствен консерватизм. Иногда он определяется леностью ума, мысли. Об этом писали многие классики – и Добролюбов, и Белинский, и Гончаров, обличающий леность сознания – «обломовщину».

Как порой думает человек? К примеру, мне за 60, зачем мне эта латиница? Зачем учить, менять что-то в себе и окружении? Это и есть леность мысли. Но пребывать в таком состоянии нельзя! Буду, возможно, банален, однако скажу: жизнь – это движение. Невозможно достичь чего-либо, не приложив усилий. Простейший пример: даже для того, чтобы перейти через ручеек, пусть самый маленький, нужно проделать определенное количество движений.

Каждый думающий гражданин должен поставить во главу угла интерес нации, понимать, что столь важный шаг сделан для будущего. Нужно выходить из инертного состояния. Выходить из своего «уютного домика», расширять зону комфорта. Даже воздух нуждается в циркуляции, в новой струе. Призываю всех соотечественников понять, что это не холодный сквозняк, а благословенный ветер перемен.

– И все же порой звучат разные мнения. С чем это связано?

– Следует помнить, что общество по своей сути разное. Каждый человек думает и делает выводы, принимает решения, исходя из своего положения, образования, уровня сознания. И это вполне нормальное явление. Конечно, всегда существует определенная группа людей, которая относится к любому начинанию скептически. Обычно это люди, не принимающие нового вообще. И чаще всего они против нового в целом. Порой, не разобрав и сути вопроса, априори встают в позу неприятия.

Как показывает практика, это популистская позиция, имеющая психологические, социальные корни. Ведь, убегая от нового, человек тем самым ограничивает себя и закрывается от новых возможностей. Глава государства в своей программной­ статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» говорит, что «важно сконцентрироваться, изменить себя и через адаптацию к меняю­щимся условиям взять лучшее из того, что несет в себе новая эпоха».

Кроме того, есть определенная группа людей, преследующих свои неблаговидные цели. Это уже из мира политтехнологий. Воспользовавшись ситуацией, разночтением во мнениях, они стремятся посеять смуту, создать нервозность в обществе, всячески политизируя этот вопрос. Ни в коем случае нельзя поддаваться на такие провокации, придавать политическую окраску.

Как и любое масштабное дело, переход алфавита казахского языка на латиницу требует времени, расходов, сил. Критиковать и давать негативные прогнозы заранее не стоит. Будут возникать сложности. Уверен, что с ними мы справимся. И сейчас все мы должны содействовать начавшемуся процессу.

Большая часть казахстанского общества приняла переход с ­воодушевлением. Елбасы в который раз проявил мудрость и дальновидность, распорядившись обеспечить поэтапный переход. Помимо большой организационной и чисто линг­вистической работы будут происходить процессы культурологической, психологической, идеологической адаптации.

– Есть мнения, что новый алфавит окажет влияние и на сферу масс-медиа, что тираж периодических изданий может измениться.

– Вполне возможно, что будут колебания на рынке товаров, услуг, в том числе медиа. Но ведь у нас всех есть время, которое нужно использовать максимально рационально, чтобы просчитать риски, изменить, может быть, привычные подход и формат.

К слову, на СМИ сейчас возложена большая ответственность. Именно телевидение, газеты, журналы, сайты являются проводниками новых идей. В чем секрет успешных государств? В стабильности и единстве мнений и дел. А общественное мнение как раз формируют СМИ. Дойти до каждой двери, достучаться до сердца каждого, разъяснять, не поучая, стать собеседником – вот главная и ответственная задача.

О чем думает казахстанец? Он озабочен бытом, семьей, работой. У каждого свое дело, свое призвание. И чтобы разъяснить происходящее, нужно говорить с ним на языке, понятном ему. Только тот разговор, что построен в формате беседы, без давления, имеет силу и эффект.

Будущее за латинской графикой, и мы вступаем в новую эру. Глава государства обозначил четкую цель – войти в чис­ло тридцати самых развитых государств. Шагать за миром, имея в арсенале тяжеловесный алфавит из 42 букв, нереально. А новый буквенный ряд значительно облегчает задачу интеграции в мировое общество, при этом приближая нас к истокам, не отрывая от корней. Об этом следует помнить всем.

– Не отрываться от корней – значит любить Родину, быть патриотом. Основы патриотизма закладываются в детстве. На воспитание патриотизма направлены инициированные в программной статье Главы государства проекты «Сак­ральная география», «Туған жер»...

– С самого рождения человека окружают семья, сад, школа. Вырастая, он несет в жизнь то, что накопил в детстве. Поэтому школьные годы не только чудес­ные, но и очень важные... «Сак­ральная география» и «Туған жер» – замечательные, полные и глубокие направления. Само слово «сакральный» имеет отношение к психологии, к сознанию. Сакральными местами казахи называют места особой силы, наполненные светом. Но сакральными бывают не только места, но и сознание. Вообще, основа любого этноса – сакральность. Что такое этнос? Это группа людей, объединенных единой историей, языком, культурой, ценностями. То есть этнос и есть сакральность.

Есть понятие, священное для любого казаха, независимо от возраста и региона проживания, – Атамекен. Когда звучит одноименная песня Хасангалиева, казахи встают с мест и аплодируют. Этому не учат в школе. Это понятный порыв людей, объединенных в этнос, имеющих общий генетический, культурный, национальный код. Отчий дом, родная земля – нет понятий священней, чем эти.

Великий мыслитель и философ Асан Кайгы искал землю обетованную – Жеруйык. Пройдя сотни мест, урочищ, обойдя горы, долины, степи, он нашел идеальное с его точки зрения место и сказал правителям: «Я нашел Жеруйык. Создавайте государство». Асан Кайгы – это теоретик казахской государственности, имеющей в основе сакральность мыслей, слов и дел.

Интересно, что казахи были прирожденные географы. Они находились в удивительной гармонии с природой. Им не были нужны карты, компасы, часы. Свой путь они определяли по звездному небу, «читали» землю, слышали ветер, даже когда он был за сотни километров, часами им служили тени от солнца.

Наши предки давали говорящие названия местностям, людям, звездам, ручьям. Историю нашего народа можно изучать просто по географическим наз­ваниям: Улытау, Алатау, Каратау, Бурабай, Кокшетау, Атырау… Любое из них – это история, это память, это сакральная география. И практически каждое изваяние, памятник, мавзолей, стоящие в степи, имеют свою историю, свою легенду, свой миф. И это не просто фольклор. Именно через эти легенды, эпосы казахи воспитывали своих детей, прививая им сызмальства категории добра и зла, основы человечности, базируя воспитание на основных ценностях, умещая их в простые, но емкие понятия.

Проекты «Сакральная география», «Туған жер» очень актуальны и нужны. Не случайно Глава государства объединил эти ключевые ценности в одну программную статью, включив в нее и переход на латинскую графику. Ведь язык – это основа мироздания, мышления, сознания, жизни.

Именно поэтому сейчас нам всем следует включиться в общую работу. Детали в процессе будут совершенствоваться. Главное – путь начат. И, как на любом пути, неизбежны привалы, остановки, коррекция маршрута. Самое главное – дойти до цели!

Беседовала

Зарина Нокрабекова